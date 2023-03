La hija de Bertín Osborne confirma los nuevos rumores de Fabiola Martínez

Bertín Osborne ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas tras las palabras que pronunció sobre Fabiola Martínez en su última intervención televisiva. Por eso, a una de sus hijas no le ha quedado otra opción que salir públicamente a confirmar un nuevo rumor sobre la venezolana.

Hace unos días, Bertín acudió al plató de Déjate querer para dar una sorpresa a una de sus seguidoras. Pero lo que menos se imaginaba el empresario era la gran polémica que se iba a generar con la madre de sus hijos.

Y es que durante esta intervención en Mediaset España, Bertín Osborne aseguró que no sabía si había estado enamorado alguna vez, algo que, según parece, no le ha sentado muy bien a Fabiola Martínez.

Pocas horas después de la emisión de este programa de Telecinco, fue la propia venezolana la que se pronunció públicamente al saber que el hombre con el que ha estado casada durante 20 años, nunca había estado enamorado.

"Que lo diga teniendo dos hijos, me duele mucho. Si él no ha estado enamorado, yo sí", aseguró visiblemente molesta por todo lo que ha sucedido con Bertín Osborne.

Ahora, y después de que Bertín Osborne aclarara sus palabras a través de las redes sociales, su hija Eugenia no se lo ha pensado dos veces a la hora de salir al rescate de su padre tras todo lo que ha sucedido en los últimos días.

Bertín Osborne, muy arropado por su hija

Bertín Osborne tan solo ha conseguido que la brecha entre él y Fabiola Martínez se abra aún más. Por eso, Eugenia Osborne no ha dudado en salir públicamente en un intento por volver a instaurar la paz en su entorno familiar.

Un equipo de Europa Press ha tenido la oportunidad de hablar con la psicóloga, quien no ha tenido ningún problema en dar su opinión al respecto: "Conociendo a mi padre, no creo que se refiriese a que no la quería".

Y es que según ha asegurado la hija de Bertín Osborne, "la ha querido, la ha adorado y lo era todo para él", pero considera que, para cada uno, "el amor es diferente".

"A lo mejor, el enamoramiento que tú lees en los libros o que ves en las películas, pues eso él no lo ha sentido, pero quererla la quería por encima de todo", ha confesado Eugenia.

A continuación, la reportera de esta agencia de noticias ha querido compartir con ella las palabras de rectificación que ha compartido Bertín Osborne a través de sus redes sociales.

Como resumen, esta profesional de la comunicación le ha contado todo lo que su padre ha dicho en su última publicación de Instagram. Y es que, días después, ha matizado que "no se expresó bien" y que él "no entiende el amor de una manera convencional", pero que nunca se imaginó una vida sin Fabiola Martínez.

"Eso es totalmente cierto. Mi padre no se imaginaba una vida sin ella. Además, es que me lo dijo poco después de nacer mi hermano Kike", ha puntualizado Eugenia, antes de apuntar que ella siempre ha visto que Bertín Osborne "tiene una manera de querer diferente".

Ha sido en este momento cuando la psicóloga ha confesado que, tanto ella como sus hermanas, han vivido "el amor de diferente manera a lo que vemos en nuestras amigas con sus padres".

Además, no ha querido dejar pasar la ocasión para asegurar que, a pesar de que tiene una forma diferente de amar, Bertín Osborne "quiere y tiene un corazón enorme".

Antes de finalizar, la reportera le ha preguntado a Eugenia si cree que su padre todavía no ha llegado a encontrar a la "pareja idónea" o, simplemente, es que Bertín Osborne es así.

"Mi padre es diferente. No es que no haya encontrado a la persona, porque a mi madre también la adoraba. De hecho, a día de hoy, la sigue echando muchísimo de menos, pero él tiene una manera distinta de querer y, hasta que lo aceptas, es difícil", ha puntualizado.

Además, ha querido dejar muy claro que la relación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez es "buenísima" y que "se quieren mucho". "El otro día, de hecho, se vino a comer y se fue a echarse la siesta a casa de Fabiola".