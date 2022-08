Belén Esteban sabe que ha gastado un dineral con su nueva novia porque ya no disimula

Desde que Belén Esteban se cayera en directo en Sálvame mientras realizaba una prueba similar a la de los supervivientes, el foco está en su relación. Fue ella misma la que aseguró que, nada más romperse la tibia y el peroné su estado de ánimo cambió. Esto llevó consigo, además de una enorme bajada emocional, tremendas peleas con su marido, Miguel Marcos.

Aunque la de Paracuellos asegura que él lo es todo para ella, han estado a punto de tirarlo todo por la borda. No obstante, han disfrutado de unos días de desconexión, aunque no del todo para Belén. A la colaboradora no le ha importado hablar de algo de lo que nadie da crédito.

Belén Esteban lo cuenta todo

A pesar de que, desde que conoció a Miguel Marcos, Belén Esteban se ha vuelto más cauta, la de Paracuellos sigue contándolo todo en televisión. Por eso, las alarmas saltaron en el momento en el que la madrileña aseguro que con su marido hubo momentos de tirar la toalla.

La culpa solo la tenía ella, ya que según confesaba, en muchas ocasiones había estado insoportable. Sin embargo, al conductor de ambulancias no le ha importado aguantar sus quejas y gruñidos. No era la primera vez y, en esta ocasión, era diferente.

Belén, al ser diabética, corría más peligro que nunca al meterse en un quirófano. A pesar de todo, Miguel demostró ser un buen acompañante de vida, aseguraba Belén a su vuelta.

| Europa Press

Ahora la pareja se encuentra disfrutando de unos días de desconexión en Benidorm. Prueba de ellos son las fotos que la de Paracuellos cuelga en sus redes sociales en a menudo. Algo que por cierto no le gusta mucho a Miguel, pues prefiere mantenerse en un segundo plano, alejado del foco mediático.

Un foco que a otros no les importa tener. En esta ocasión, Belén Esteban no es noticia por hablar de su marido, sino de otro hombre. Uno con el que tuvo mucha relación y ahora no soporta.

El hombre que Belén Esteban no traga

El protagonista de las últimas declaraciones de Belén Esteban ha sido Omar Sánchez, el exmarido de Anabel Pantoja. Al parecer, la de Paracuellos defendió al canario cuando este mantenía una relación sentimental con su amiga. Sin embargo, después de que esta tomara la decisión de separarse, todo ha cambiado.

La opinión de Belén con respecto a Omar es ahora muy diferente. En más de una ocasión ha defendido que, el único aprovechado de la ruptura ha sido él, sobre todo económicamente.

Y el tiempo ha terminado por darle la razón. Ahora, Omar es noticia por unas llamativas fotografías que ha colgado en sus redes sociales. Aunque no lo ha hecho acompañado, se ha confirmado que, junto a Raquel Lozano, está disfrutando de unos días de lujo en Ibiza.

| GTRES

A la ex gran hermana la conoció hace unos meses y desde entonces, han comenzado una bonita relación. Ellos aún no lo han confirmado, pero las imágenes hablan por sí solas. Lo llamativo es que, a pesar de que el canario defiende la simplicidad, disfruta en uno de los hoteles más caros de la isla.

Esto, como era de esperar ha sido objeto de críticas. Sobre todo, al conocerse el dineral que la pareja se está gastando: más de 700 euros la noche. Unas cifras muy elevadas que Belén Esteban no ha tardado en criticar.

Además de disfrutar de la compañía, el canario cuenta en este lujoso hotel con piscinas al aire libre y tres restaurantes con variedad de comida. Todo un lujo al alcance de muy pocos.

De lo que no hay duda es de que Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya rehacen su vida por separado. Una decisión que ha hecho más que feliz a Belén Esteban.