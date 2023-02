Gloria Camila y su novio ya no esconden qué está pasando en sus vidas

Gloria Camila Ortega y David García forman una de las parejas jóvenes que está más consolidada en el panorama nacional. Nadie duda de ello y así lo ponen de manifiesto cada vez que tienen oportunidad de demostrarlo en sus redes.

Gloria tiene el mayor apoyo del mundo en su chico y es un hombre que está con ella a las duras y a las maduras. Hablando de la pareja, ambos han protagonizado un simpático momento en una gran fiesta que han celebrado por todo lo alto.

Ambos llevan mucho tiempo juntos. Y a pesar de que la hija de Ortega Cano lleva una vida complicada, siempre bajo el foco de los paparazzi, sabe que su vida personal es sagrada. Y siempre intenta disfrutar de su chico cada vez que puede.

Lo cierto es que Gloria Camila ha vuelto a demostrar que ambos están hechos uno para el otro. Y siempre desprenden esa buena sintonía entre las parejas mejor avenidas que hace muy feliz a la colombiana.

Gloria Camila y su novio no esconden cómo va su relación sentimental

En las últimas horas, y con motivo del cumpleaños de Amor Romeira, la pareja ha acudido a la celebración del mismo. Y el caso es que se lo pasaron en grande junto a la propia Amor, su amigo Iván Reboso y más gente del círculo de confianza de Gloria Camila. Una cita marcada en rojo en el calendario por parte de la hermana de José Fernando, que dio mucho de sí.

Un cumpleaños que se celebró el pasado 13 de febrero en el que la televisiva y colaboradora de Fiesta, celebró como nunca un nuevo aniversario. En este caso, fue su 34 cumpleaños y si hay una persona que no podía faltar a la cita esa era Gloria Camila.

Entre Gloria Camila y Amor hay una relación de amistad consolidada a lo largo del tiempo. Lo cierto es que cada vez que Romeira pisa un plató, ahora que Gloria está fuera de Telecinco, la canaria siempre defiende a capa y espada a su buena amiga.

El tremendo tartazo que se ha llevado la colombiana

Con todo, para dicho cumpleaños celebrado el pasado lunes, la hija de Ortega tuvo a bien ir acompañada de su chico, David García. Un hombre que no se separa de ella ni un momento cuando tienen que celebrar algo importante para la colombiana, como era el cumpleaños de Amor.

El caso es que el buen rollo que se desprendía entre los asistentes al cumpleaños era notable. Y en uno de sus stories, Iván Reboso, el televisivo amigo de Gloria Camila y Amor, protagonizó un momento desternillante.

Fue a cuenta de la tarta de cumpleaños de Amor con la que ambos empezaron a jugar y acabaron manchados de nata. Iván Reboso ha compartido este momento tan peculiar y en sus stories señalaba que iba "en busca de venganza", después de que la colombiana le hubiese manchado de nata.

David García tenía claro que iba a traicionarla

Lo cierto es que el joven, ni corto ni perezoso, no descansó hasta que no pudo manchar de nata en la cara a Gloria Camila. Mientras que esta intentaba zafarse de él, aunque le costó demasiado y al final no pudo conseguir librarse de su merecido.

Por si fuera poco, David, el novio de Gloria Camila, que se encontraba viendo ese momento tan divertido en la fiesta de Amor, quiso ser cómplice de Iván.

Así las cosas, cogió su chica por detrás para, a traición, mancharle aún más la cara de tarta. Y es que este momento ha sido muy comentado por los seguidores de la colombiana.