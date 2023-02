Bárbara Rey hace saltar las alarmas con su nueva e inesperada confesión

Bárbara Rey se sentó en el Chester de Risto Mejide para contarle a toda España cómo fue realmente su relación con el rey emérito. Un testimonio revelador, pero no fue el más desgarrador de la entrevista, ya que hubo un episodio que protagonizó su exmarido que hizo temer por su vida.

Bárbara habló de una relación que tantos años ocultó, pero que con el paso del tiempo ha tenido que confirmar. Y es que hubo algo más que una amistad entre ellos.

Risto Mejide tuvo a bien entrevistar a la madre de Sofía Cristo. Y todo para que le contase con pelos y señales cómo fue el idilio con el emérito con el que tantos años demostró su ambigüedad.

Lo cierto es que contó varios episodios de esa relación que mantuvo con él, aunque muchos otros se los calló por miedo a represalias.

Bárbara Rey desvela que estuvo cerca de morir por culpa de su marido

Pero no solo repasó lo que tuvo con el rey emérito. Y es que antes de adentrarse en ello, desveló en Viajando con Chester lo mal que lo pasó en su matrimonio con Ángel Cristo.

"Cuando me separo de Ángel, me separo hecha polvo y destrozada, fue una separación horrorosa y lo pasé fatal. Es muy difícil cuando te separas de una persona y llevas varios años sufriendo y pasándolo fatal, que tú recuerdes algo bonito", comenzaba.

"Yo a Ángel lo he querido con locura, él nunca supo todo lo que yo le quise. No se lo creía... Ahora he podido recordar los momentos buenos. Yo me he vuelto a enamorar de mi marido. Y se lo he contado a mi hija y ha llorado de felicidad", deslizaba la actriz.

"Me disparó una vez a las piernas para destrozármelas"

El momento más complicado de la entrevista llegó cuando Bárbara Rey le confesó a Risto uno de los peores momentos que padeció con Ángel Cristo.

"Mi marido me ha hecho mucho daño, pero nunca le he tenido rencor. Luego se ha podido demostrar que estaba enfermo, yo le he ayudado y él me ha necesitado. He estado ahí, Ángel me maltrató mucho, física y psicológicamente".

"Mucho, mucho, casi desde que me caso con él y desde mi primer embarazo, siempre iba con el revólver. Me encañonó más de una vez, incluso me disparó una vez a las piernas para destrozármelas. Pero no sé si las doblé o es que no apuntó bien, el tiro se clavó en la cómoda", sentenciaba dejando a Mejide sin habla.

Un durísimo episodio que no hizo menos importante todo lo que contó sobre la figura de Juan Carlos I. Bárbara confesó en el Chester que el monarca hizo todo lo posible en contactar con ella una vez que se obsesionó con la vedette.

La entrevista definitiva de Bárbara Rey que no deja indiferente a nadie

"Se lo trabajó, muchísimas llamadas. Y una no sabe qué hacer porque es muy difícil, en qué puede repercutir". Así lo confesaba Bárbara Rey a un Risto Mejide que se quedó perplejo con el testimonio de la vedette.

"Me parecía como imposible y también tenía miedo, que al decir que no, yo que había trabajado tanto y había tenido tanto exito, que no...".

"Creo que podía influir negativamente, me dijo que era muy guapa, me gustaría vernos y ahí empezó todo", confesó la entrevistada. Una mujer que vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Aunque ayer ya desveló parte de esa historia que era un secreto a voces en la sociedad española desde hace años.