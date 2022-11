Gema Aldón reaparece cambiada y confirma lo que tanto temía la familia de Ortega

Gema Aldón llevaba una temporada alejada de los medios de comunicación. Sus últimas intervenciones se volvieron de lo más polémicas, ya que Gema demostró tener una fuerte personalidad y no iba a dejar que nadie hablara por ella. Ahora, la hija de Ana María Aldón ha vuelto con un contundente mensaje para la familia del Ortega.

Ana María comentó en más de una ocasión que no le parecía correcto que su hija acudiese a los platós de televisión. Los últimos meses han sido muy convulsos para toda la familia, y lo último que necesitaban era que se siguiera avivando la polémica.

Tras esto, Gema Aldón decidió recular, y no seguir hablando públicamente de la familia. Sin embargo, ahora que el divorcio del diestro y la diseñadora es una realidad, Gema Aldón no ha dudado en pronunciarse.

Gema Aldón reaparece con un contundente mensaje

Las últimas intervenciones de Gema Aldón fueron muy tajantes con respecto a Ortega Cano. La joven era la primera que quería que su madre terminase la relación con el diestro. Ella era conocedora de la verdadera situación que se estaba atravesando en casa, y sabía que por el bien de su madre, esta tenía que salir de ahí.

| La Noticia Digital

Además, a todo esto se le sumaba la mala relación que Aldón tenía con la hija de Ortega, Gloria Camila. Gema llegó a afirmar que Gloria no tenía ningún respeto por su madre y que incluso los trataba como "seres inferiores":

"Mi madre me duele y que tenga que salir Gloria a decir que los únicos que le importan son su padre y su hermano... Han sido muchos desprecios hacia mi madre. No ha tenido respeto por ella", sentenciaba Gema Aldón hace unos meses.

Gema Aldón sabía perfectamente que no iba a permitir que se manchara el nombre de su madre. Y mucho menos que se le atacara de forma tan gratuita:

"Mi madre está mal porque la han humillado. Se merece ser feliz con alguien que la quiera" confirmaba en una exclusiva para Lecturas.

Desde esas declaraciones, la hija de Ana María decidió abandonar el foco público, y dejar que fuese su madre quién llevara las riendas. Y así fue, hace unas semanas la diseñadora anunció el divorcio con Ortega.

Gema Aldón se pronuncia finalmente sobre el divorcio

Ayer, los reporteros no dudaron en preguntarle a Gema Aldón cómo se encontraba ahora que el divorcio se había confirmado. Lo cierto es que Aldón ha reaparecido de lo más cambiada. Lejos queda ya esa forma tan directa y enfadada a la hora de responder.

| Telecinco

Gema Aldón afrontaba las preguntas de los reporteros de la mejor manera y confirmaba que estaba muy feliz por su madre. Así lo revelaba a los reporteros:

“Lo mejor que le puede pasar es separarse, porque esto no va a llegar a ningún lado y quiero que salga de ahí”, sentenciaba.

La joven no podía evitar mostrar su alegría, ya que era lo que tanto esperaba y finalmente ha ocurrido. Ella sabe que su madre se merece lo mejor, y eso no lo iba a encontrar en su matrimonio con el diestro:

“Yo me alegro mucho de que mi madre haya decidido por fin ser feliz. Llevaba tiempo deseando que esto pasara y a mirar un poquito por su felicidad, que a mí lo que me duele es mi madre”, confirmaba a los medios

Sin embargo, Gema Aldón está en un plano muy distinto al que nos tenía acostumbrados. Ahora, no busca ninguna polémica. Incluso ha querido dejar claro que nunca hablará mal de Ortega:

“No tengo ningún problema. No voy a hablar malamente, porque yo no he tenido ningún problema con él. Lo que sí es que no me gustan ciertas actitudes y ya se arreglará como se pueda”, revelaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco