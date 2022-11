Paco León da el nombre de su verdadera hija en mitad de la polémica

Paco León ha sido noticia estos días por el estreno de su última película, No mires a los ojos, y por su vida personal. Sí, porque ha salido a la luz que, tras romper su relación con Anna Rodríguez Costa, está feliz junto a un decorador de Marbella. Un romance sobre el que no ha querido hablar, pero sí lo ha hecho sobre su hija y su papel de padre.

Así, en un programa de radio, ha hablado de Manuela, que es uno de los grandes amores de su vida.

Paco León habla de Manuela

El que fuera actor de la serie Aída ha acudido al espacio de radio Buenismo Bien, de la SER, para hablar de su último trabajo en el cine. Y también ha hecho referencia a su vida personal. En concreto, a su hija, que tiene 12 años y que es fruto de su relación con Anna.

Exactamente al ser preguntado por lo que había heredado como padre de la educación que le dieron en casa ha sido muy claro. Ha dicho: “Mi madre dice siempre que todo el mundo quiere ser buen padre, pero que lo que hay que darles a los hijos es besos y comida, lo demás da igual. Lo esencial es que se alimenten y tengan cariño, lo demás da igual y yo creo que también es lo básico”.

Eso sí, con sentido del humor ha explicado que no siempre sigue las pautas que le da su madre, Carmina Barrios, sobre la educación. Tanto es así que ha afirmado que a Manuela “tengo que protegerla de la abuela a veces. Y es que el otro día le decía: «No vayas a los museos que son muy aburridos»”.

Paco León más sincero que nunca

El hermano de María León ha sido preguntado también por los jóvenes, tanto por su hija como por los chavales con los que trabaja. Se le ha puesto sobre la mesa esta cuestión después de que Arturo Pérez-Reverte dijera que no están preparados para un apocalipsis. Y que Ayuso expusiera de ellos que no tienen cultura del esfuerzo.

Al respecto, ha manifestado: “Yo confío muchísimo en la gente joven. Veo que tienen asumidas muchas cosas de libertad sexual, de diversidad de género, de identidades y después convive todo”.

“En general, yo con los que me junto molan muchísimo. Pero bueno hay de todo, también jóvenes imbéciles, como ha pasado siempre. Y el mundo que viene será suyo sean como sean, ni de Pérez-Reverte ni de Ayuso”.

Paco también ha hablado del éxito, que ahora experimenta tanto trabajando como actor como ejerciendo de director. En este sentido, ha expuesto: “De repente, te encuentras intentando cumplir las expectativas de otras personas que no son las tuyas. Es muy fácil ser preso del éxito porque te empuja todo”.

Asimismo ha contado que ese 'boom' de popularidad y fama le llegó con Aída, pero “fue bastante paulatino. Cuando te piden una foto no pasa nada, dos tampoco...es como la gota malaya que por sí sola no sucede nada. Pero cuando al año acumulas 700 000 y sigue así durante los siguientes diez años y ves que no para...”.

“Al principio, me liberaba mucho irme al extranjero donde nadie me conocía, pero luego pasaban los días y me aburría porque nadie me miraba. Y era porque me había acostumbrado a que salir a la calle significara ya una emoción”.