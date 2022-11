José Ortega Cano consigue la foto de su hija y confirma el rumor de su vuelta

José Ortega Cano está viviendo uno de los momentos más duros a nivel personal. Aunque el diestro ha tenido etapas muy complicadas a lo largo de su vida, esta está siendo sin duda, una de las más dolorosas. Es cuestión de días de que firme su divorcio con Ana María, y a todo esto se le suma la delicada situación que atraviesa su hija Gloria Camila.

Ortega está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida, y lo va a hacer en un momento muy convulso. Su hija Gloria ha sido y es uno de sus principales pilares sobre el que apoyarse. Sin embargo, la joven no está en un buen momento tampoco.

Hace tan solo unas semanas, la hija de José Ortega Cano anunciaba su retirada de la vida mediática. Tras su participación en Pesadilla en el Paraíso, la influencer se dio cuenta de que tenía que parar. Gloria emitió un comunicado donde anunciaba su retirada.

José Ortega Cano, preocupado por el estado de su hija Gloria Camila

La última aparición pública de José Ortega Cano ha dejado a todos totalmente sorprendidos. Lejos de parecer devastado por el duro momento que atraviesa, el diestro se ha mostrado de lo más feliz e ilusionado. Fue en el cumpleaños de su amiga María Rosa.

Los reporteros no dudaron en preguntarle por cómo se encontraba, y el diestro fue tajante:

"Muy bien, como siempre, estoy que quito el sentío, chiquillo. Si tuviese que ponerle una nota a este momento que estoy viviendo, del 1 al 10, sería un 'por encima de todo'. Así que calcule usted", le espetaba al periodista.

Además, hizo gala de su sentido del humor, ese que saca a relucir con la prensa cuando le conviene. Llegó incluso a confesarle a los reporteros que "iban dispuestos a ligar".

Muchos apunta a que esto es tan solo una forma de quitarle hierro al asunto. Y es que, la situación que está atravesando no es nada sencilla y eso Ortega Cano lo sabe muy bien. Uno de los temas que más preocupada al diestro, es la situación de su hija Gloria.

La hija de José Ortega Cano confesó que estaba en su peor momento y lo último que necesitaba era la presión mediática. Así que a través de un comunicado en Instagram confirmó lo que tantos sospechaban: se retiraba de la vida pública:

"Me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es el hecho de aceptar el momento tan duro que estoy viviendo. No quiero culpar a nadie, pero si pido comprensión y respeto. Entiendo que al ser un personaje público mi vida y lo que me rodea sea noticia tanto para bien como para mal", revelaba la joven.

Ortega Cano, sorprendido al ver cómo ha reaparecido su hija

Ayer, la hija de José Ortega Cano fue captada por los reporteros. Gloria fue vista por una céntrica calle de Madrid, por su atuendo, dejaba bastante claro que quería pasar desapercibida. La joven llevaba unas gafas negras que le tapaban toda la cara.

Esta ha sido la primera vez que se le ha visto a al joven, tras el anuncio de su retirada del medio. Ahora, Camila lleva una vida centrada principalmente en su bienestar tanto físico como emocional. La joven está siguiendo un tratamiento psicológico que ella mismo confirmó en el comunicado.

Al parecer la influencer se encuentra cada vez mejor, y todo apunta a que su vuelta puede darse antes de lo previsto. Prueba de ello es que estará presente en un importante evento de la influencer Marta Lozano. Por lo que si Gloria puede retomar su vida social, los rumores de su vuelta son ya una realidad.

