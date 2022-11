Fran Medina, novio de Paz Padilla, ya no esconde cómo ha acabado la crisis

Paz Padilla fue muy protagonista el pasado mes de enero después de aquella bronca en directo entre la presentadora gaditana y Belén Esteban.

Paz Padilla sabe que Fran Medina se quedó atónito tras aquella bronca sobre las vacunas del Covid que provocó el caos. Este entendió que su incomprendida pareja abandonase el plató de Telecinco para siempre ante la sorpresa de todos.

Hace unos días, Paz explicaba que "para nada soy negacionista y antivacunas. Quise decir que la gente se protegiera, pero en diciembre sonó como que era algo muy extraño. La gente iba como si estuviera inmunizada y la vacuna no te inmuniza, evita que te pongas más grave", recalcaba.

Fran Medina ya sabe cómo ha terminado la crisis de su pareja

Paz era una de las caras visibles del espacio desde hace una década. Y la andaluza ha hablado de ese conflictivo adiós con el programa que tanto le dio.

Desde que saliese de Sálvame, muchos pensaban que ya no iba a volver más a Telecinco. Pero una sentencia judicial le dio la razón por "despido improcedente" y la cadena de Fuencarral ha tenido que volver a readmitirla.

En todo este tiempo, Paz Padilla ha hablado de su situación personal en platós como Las tres puertas o Fiesta. En este último, su aparición en el espacio de Emma García suponía la vuelta de la andaluza a un plató de la cadena que no pisaba desde principios de 2022.

En Fiesta, Paz Padilla dejaba claro que "yo donde he amado y he sido tan feliz siempre pienso que puedo volver. Nunca pensé que no podría volver", dejaba caer en el espacio de los fines de semana de Telecinco.

Paz Padilla le cuenta a Fran Medina que era una incomprendida

Paz fue lista, ya que su regreso se produjo en un espacio de Unicorn Content, gran rival de La Fábrica de la Tele, que produce Sálvame.

Hace unas semanas, la novia de Fran Medina afirmaba que en el acuerdo extrajudicial sobre su vuelta a Telecinco quedaba fijado así. Ella volvería "exactamente en los mismos términos" en los que estaba el contrato que le unía a la compañía.

Confirmaba que "claro está, aún tengo un contrato en Telecinco y se están buscando opciones para mi vuelta", sentenciaba. Paz Padilla también exponía que no fue comprendida y su papel no era bien visto por algunos de los miembros de Sálvame.

Paz Padilla: "Pensé que el amor ayudaba, hasta que dejó de ayudar"

"Mi forma de pensar era tan diferente y mi forma de llevar la vida era tan distinta... Creí que de alguna manera aportaba algo distinto al programa, como amor", confesaba Paz Padilla.

Cuenta la comunicadora que hablaba de amor y ellos se reían de ella. "Pero en un lugar donde la forma de tratar los temas es tan sensible, pensé que el amor ayudaba, hasta que dejó de ayudar", sostenía. Lo cierto es que las palabras sobre Sálvame, que le mantuvo tantos años en primera línea, no finalizaron ahí.

"No es fácil cuando tu discurso es la armonía, la paz, y luego vas al teatro y recibes tanto amor, y piensas 'esto no cuadra, no encaja'. Pero creí que alguien a lo mejor me escuchaba", lamentaba Paz.

A su vez, la entrevistada afirmó que presentar este tipo de espacio le ha "frenado a nivel personal. Yo estoy en otra onda y es verdad que llega un momento en el que si no te vas, el universo te echa", sostenía sin miramientos.