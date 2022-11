Fran Antón, amigo especial de Kiko Hernández, confirma que se ha acabado

Fran Antón era una persona anónima hasta que la revista Lecturas publicó una fotografías que demuestran su amistad con Kiko Hernández. La citada publicación insinúa que entre ellos hay algo más, pero el colaborador promete que todo es mentira. Asegura que Fran solamente es su amigo, a pesar de que viajen juntos y de que cada vez haya más rumores.

Fran Antón es una persona discreta y no pensaba que su relación de amistad con Kiko Hernández fuera a llamar tanto la atención. El antiguo concursante de Gran Hermano siempre ha estado muy protegido, pero ahora todo se ha terminado. Fran ha confirmado que su compañero de teatro ya no tiene tanto poder, por eso en Sálvame exponen sus secretos.

Kiko está atravesando una etapa realmente delicada, pues después de salir a la luz la presencia de Fran debe dar respuesta a otro misterio. Ha roto con Marta López, una de sus íntimas amigas, y asegura que llevan un tiempo sin tener buena conexión. Jorge Javier Vázquez se ha armado de valor y ha desvelado que el colaborador no fue a la comunión del hijo de Marta.

Altón sabe que la situación se complica por momentos y tiene miedo de que sus secretos terminen viendo la luz en Telecinco. Tampoco tiene nada oscuro que esconder, pero quiere proteger su carrera y no pretende convertirse en un personaje televisivo. Su nombre suena con fuerza en los platós, pero él no quiere hablar porque no se siente cómodo con la prensa rosa.

Kiko conoció a Fran en el teatro, trabajaban juntos en una obra que terminó de un momento a otro. El actor se dio cuenta de que Hernández estaba ilusionado con el proyecto y le ofreció otra función, ahí empezó todo. Son simples amigos, a pesar de que en Sálvame insinúen que entre ellos hay un vínculo amoroso.

Fran Antón sabe que el poder ha desaparecido

Fran pensaba que la influencia de su amigo seguía intacta, pero se equivocaba por completo: cada vez hay más secretos encima de la mesa. El último: le han pillado en un centro comercial de Madrid cargado de bolsas y supuestamente no ha pagado ninguna. Según han contado en su programa, hizo una colaboración con la tienda y se gastó 3.600 euros en productos.

Antón ha confirmado que el poder de su compañero se ha acabado, debe empezar una nueva etapa y tiene que ser mucho más cuidadoso. Siempre ha estado protegido y cuidado, tanto que su vida privada era un completo misterio. Sin embargo, cada vez está más expuesto y eso genera unos riesgos porque tiene muchos enemigos dentro y fuera de la televisión.

Kiko Hernández, siguiendo la información de periodista Diego Arrabal, ha estado a punto de no retomar su contrato con Sálvame. El programa había emitido unas imágenes con su amigo especial y él se habría molestado por las insinuaciones. Es cierto que tienen conexión, pero promete que entre ellos no hay nada más: no se gustan.

Fran Antón continúa con su vida normal

Fran de momento está continuando con su vida, al menos eso es lo que muestra en las redes sociales. El problema es que podría tener el tiempo contado, pues el tertuliano cada vez está menos protegido. Cabe la posibilidad de que los reporteros les persiga hasta encontrar lo que están buscando: una imagen más evidente.

Antón sabe que salió en Lecturas, pero las fotografías no demostraban nada. No conoce el negocio, pero Kiko sí y él tiene claro que esto solo es el principio. Cualquier paparazzi daría lo que fuera por descubrir algún secreto de los amigos, ahora están más cotizados que nunca.