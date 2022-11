Rosa Benito descubre que su hija ha huido

Rosa Benito no ha podido evitar que su hija se vaya de casa. Sabe que le ha llegado la hora de abrirse nuevos caminos en el mundo de la música y su futuro profesional es lo primero.

Rosa Benito siempre ha tenido una gran predilección por su hija Chayo. La ha considerado una gran artista, aunque haya sido criticada por algunos programas, como Sálvame.

Ahora, Chayo ha dado un paso más. Considera que España se le queda corta y ha viajado lejos, más concretamente a Estados Unidos, para presentar su música en Nueva York.

Rosario Mohedano ha puesto rumbo a América sin la compañía de su familia. La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito lo tiene claro. "La última vez que fui fue hace 18 años y han cambiado mucho las cosas", desvela la cantante.

La hija de Rosa Benito cruza el charco para probar suerte

"Vamos a presentarnos allí, estoy muy nerviosa pero con muchas ganas, ilusionada y con mucha expectación. Es la primera vez que viajo siendo madre y eso me cuesta mucho, pero lo hacemos para seguir avanzando", ha confesado la hija de Rosa Benito.

| GTRES

Su objetivo principal es "abrir mercado allí, esa es la meta ahora mismo con la que vamos y que se me conozca. Que vean mi manera de compartir el arte y ojalá guste y sea una ciudad que tenga que visitar muchas veces para cantar".

Además, Rosa Benito ya sabe el motivo de este viaje tan apasionante para su hija. "Fue por un asunto que salió en Venecia y había mucha gente internacional allí y han invertido en mí. Una cosa que aquí en España ha costado mucho por asuntos varios, pero estoy muy contenta y muy agradecida", ha recalcado.

Chayo Mohedano, ilusionada con su nuevo reto en Nueva York

"Es una presentación para la prensa y lo que queremos es que se nos conozca. Deseamos hacer una girita promocional, enseñar mis temas, acudir a varias televisiones y radios y a ver qué tal", contaba Chayo.

Rosario era grabada por un reportero en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas con un look nada formal. Vestía unos pantalones de chándal con cintura elástica, una camiseta básica y chaqueta a juego.

| GTRES

Estamos hablando de un look black de estilo 'comfy' con sneakers blancas, un pañuelo estampado y una colorida boina en tono fucsia.

Chayo ha sido protagonista tras las palabras de su prima

Por otro lado, Rosario Mohedano ha sido protagonista del último episodio de En el nombre de Rocío. Y es que hemos descubierto la verdadera relación que Rocío Carrasco mantiene con su prima Chayo en la actualidad.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

A pesar de los conflictos familiares, Rociíto ha admitido muchas veces que su prima "se lo curra" para estar en el candelero, aunque no es fácil triunfar.

Hace años, ambas tenían una muy buena relación, pero poco a poco se fue enfriando entre disputa y disputa familiar. Antes de emprender el viaje a Nueva York, Chayo ha hablado brevemente sobre Rociíto y lo que cuenta en su actual docuserie.

Rocío hablaba así de ella en el último capítulo. "Ella no se ha portado bien conmigo (...) Me voy encontrando a personas a las que no les he hecho nada y he ayudado, y lo que voy recibiendo son hostias".

Eso sí, cuenta la hija de 'la más grande' que nunca ha tenido una bronca con Chayo. Pero confiesa tener una gran decepción por cómo se ha portado con ella, y su relación parece estar rota para siempre.