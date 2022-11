Risto Mejide confirma la peor noticia de Álvaro de Luna, novio de Laura Escanes

El pasado mes de septiembre, los medios se hacían eco de una de las rupturas más sonadas del año. Así es, el matrimonio entre Risto Mejide y Laura Escanes llegaba a su fin tras 7 años juntos y una hija en común, Roma.

"Gracias por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aun así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida", escribió en su momento el presentador en su perfil de Instagram.

Pese a que hicieron de forma pública su separación, por el contrario, ninguno de los dos quiso desvelar el verdadero motivo de que pusieran punto y final a su historia de amor. Eso sí, nada más saltar esta noticia, todo el mundo ponía el foco de atención en ellos dos por un claro motivo.

Y es que todos los medios estaban expectantes en averiguar quién iba a ser el primero en rehacer su vida al lado de otra persona. Justamente, ahora, que ya ha pasado aproximadamente más de un mes de que la expareja anunciara su separación, acaba de salir a la luz el nuevo novio de la influencer.

| Instagram: lauraescanes

La exmujer de Risto Mejide, enamorada de un famoso cantante

No cabe la menor duda de que Risto Mejide no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Y es que, tras separarse de su mujer y madre de su hija Roma, el presentador no solo tuvo que lidiar con la ruptura, sino también con los rumores sobre una posible infidelidad de Escanes.

Asimismo, fuentes cercanas a la influencer revelaron que esta había mantenido una relación sentimental con el famoso youtuber Míster Jägger mientras todavía estaba con el catalán.

De hecho, los rumores de que la modelo le había sido infiel al colaborador aumentaron cuando el mismo Risto Mejide confesó a los cuatro vientos que se sentía identificado con Tamara Falcó, quien había sufrido la deslealtad de su entonces prometido, Íñigo Onieva.

A pesar de que todo parecía indicar que la exmujer de Risto Mejide y el exitoso creador de contenido tenían un noviazgo, finalmente, ninguna de las dos partes confirmaba nada al respecto.

Eso sí, ahora, la revista Lecturas ya ha descubierto quién es la nueva ilusión de la influencer. Se trata del cantante Álvaro de Luna, con quien la catalana ha sido pillada en una actitud muy cariñosa.

Hace unos días, a ambos se los vio besándose en Tenerife, donde estaban pasando unas breves vacaciones junto a unos amigos. Lo cierto es que, según asegura el círculo más cercano de la modelo, justamente, en esta isla la pareja se habría conocido en un evento de Cadena Dial el pasado mes de septiembre.

De manera que habría sido en ese preciso momento en el que habría surgido la chispa entre los dos y a partir de entonces no habrían podido separarse.

| GTRES

Así es el nuevo novio de Laura Escanes

Tras conocerse la identidad de la nueva pareja de la catalana, todo el mundo no ha podido evitar plantearse la misma pregunta: ¿quién es realmente Álvaro de Luna?. La ilusión de la influencer, a sus 28 años, es uno de los cantantes con más éxito de nuestro país.

Aunque sus primeros pasos en el mundo de la música los dio cuando era integrante del grupo Sinsinati, lo cierto es que su fama aterrizó cuando empezó su carrera en solitario, por el año 2020. A partir de ahí, el músico ha conseguido triunfar en el panorama musical con sencillos como Levantaremos al sol y Juramento eterno de sal.

De hecho, será en este mes de noviembre cuando el joven llevará su música fuera de nuestro país, ya que estará de gira por Latinoamérica.

