La foto de los hijos de Ana Rosa Quintana que preocupa al dueño de Telecinco

Ana Rosa Quintana se ha ganado a pulso ser la profesional mejor valorada de la pequeña pantalla porque su espíritu luchador inspira a todos. Juan y Jaime, sus hijos gemelos, han cumplido 18 años y todos quieren ver cómo son y saber a qué se dedican. Quintana ha logrado mantener su vida privada al margen del foco, pero todos los secretos terminan viendo la luz.

Ana Rosa Quintana conoce mejor que nadie cómo funciona el mercado del corazón y sabe que no puede hacer nada por proteger a sus niños. Han alcanzado la mayoría de edad y ahora el público está investigando en su privacidad, tanto que ya hay varias fotos. Esto ha preocupado al gran jefe de Telecinco por un motivo evidente: no quiere que nada incomode a su estrella.

| GTRES

Ana Rosa ha hablado en contadas ocasiones de sus hijos, la última vez fue por una razón especial: le acompañaron en su regreso. Los jóvenes saben que su madre ha luchado con uñas y dientes contra el cáncer y quisieron hacerle un regalo. Era la primera vez que pisaban el plató de El Programa de AR, aunque no salieron en cámara ni un segundo.

Ana Rosa está convencida de que sus compañeros respetarán a su familia, pero es inevitable que salgan imágenes de Juan y Jaime. Los responsables de la cadena teme que se traspasen los límites porque la presentadora tiene claras sus prioridades. Los gemelos, según informan en El Español, son amantes del fútbol y no quieren salir en televisión.

Quintana, siguiendo las informaciones publicadas, ha dado órdenes a sus jefes para no tratar esta noticia en su programa. Es evidente que el suceso interesa a la audiencia, pero ella quiere que sus pequeños sigan siendo anónimos. Por eso nunca ha enseñado imágenes suyas, de hecho la prensa está teniendo dificultades para encontrarlas.

Ana Rosa Quintana tuvo un divorcio curioso

Ana Rosa estuvo casada con Alfonso Rojo, un periodista que también tiene tirón en la pequeña pantalla. Formaban un matrimonio estupendo, de hecho tienen un hijo juntos, pero la felicidad no les duró para siempre. Decidieron separarse y, en contra de todo pronóstico, firmaron un acuerdo amistoso y el proceso fue amistoso.

| GTRES

Quintana está orgullosa porque sus gemelos tienen una relación estupenda con su primer hijo, a pesar de que se llevan mucha edad. Cuando anunció que quería ser madre todos los medios se quedaron muy sorprendidos. La noticia marcó un antes y un después y quedó claro que la presentadora es el rostro más poderoso de los medios.

En El Programa de AR no van a tratar la noticia, pero otros periodistas están poniendo mucho empeño por sacar ciertas cosas a la luz. Las redes sociales se han hecho eco de varias fotografías de los hijos de Quintana. Aunque hay que dejar claro que son completamente normales, no esconden nada, simplemente no quieren ser famosos.

Ana Rosa Quintana ha tomado precauciones

Ana Rosa está tranquila porque saben que Jaime y Juan no tendrán problemas para continuar con su vida. No sería de extrañar que se haya puesto en contacto con algunos compañeros para pedir protección para los pequeños de la casa. Según publica JALEOS, son dos jóvenes completamente normales, a pesar de que llevan un estilo de vida muy elevado.

Quintana ha hecho historia en la televisión, todo lo que hace se convierte en un éxito. Es capaz de liderar la franja horaria de su programa sin estar presente, eso solo lo consigue ella. Se ha convertido en una marca muy popular y todo lo que lleva su nombre triunfa.