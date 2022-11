Iñaki Gabilondo toma una dura decisión tras reconocer el rumor de su salud

Iñaki Gabilondo es un periodista reconocido profesionalmente y por su fiel público a lo largo de su extensa carrera. Siempre ha trabajado desde el rigor periodístico y es uno de los más respetados del panorama nacional. Su facilidad de palabra y su saber estar han sido claves a la hora de convertirse en un grande de la comunicación española.

Iñaki Gabilondo es, sin duda, uno de los referentes en el terreno periodístico de nuestro país en los últimos 50 años. El caso es que después de haber cumplido los 80, tiene claro que es necesario dar un paso a un lado, aunque no lo hará de soslayo.

Gabilondo presentó el pasado miércoles el documental con el que se despedirá de la televisión y que lleva por título ¿Qué (diablos) es España?

Iñaki Gabilondo lo deja porque su salud no le permite continuar

Fue el pasado 2 de noviembre cuando se estrenó el mismo y desde ese momento ya puede verse en la plataforma Movistar Plus.

En este último proyecto televisivo de Gabilondo, este dialoga con varias personalidades sobre cómo podríamos solucionar el problema de desunión que existe en España desde hace tiempo.

Entre los invitados a este documental están Antonio Muñoz Molina, José María Ridao, David Broncano o Cayetana Álvarez de Toledo. También participarán Elizabeth Duval, Jorge Valdano, Pedro Duque, José Andrés, Isabel Coixet o David Trueba, entre otros.

Su último proyecto en la pequeña pantalla

Iñaki quiere poner el foco en el tema de España, nuestro comportamiento, y las fortalezas y debilidades que tenemos como país.

Según él, ha expuesto en la presentación de dicho documental que quiere poner fin a este problema "preguntándole a la gente. No en el contexto del combate, ni buscando la bronca, sino hablando serenamente", explicaba hace unas horas.

"Este es el último programa que voy a hacer y me emociona. He avanzado hacia el escepticismo y pensaba que era sabiduría, pero es fatiga. Y quería que lo último que hiciera no tuviera nada de avinagramiento", aseguró Iñaki en una rueda de prensa más que emotiva.

Y es que esta presentación terminó siendo un cálido homenaje a su figura, ya que estuvo bien acompañado de amigos y profesionales del medio. Estuvieron Inés Ballester, el Gran Wyoming, Nieves Herrero, Miguel Ángel Oliver o Luis del Olmo, entre otros.

El problema de salud por el que Iñaki Gabilondo se echa a un lado

En esta rueda de prensa de presentación de ¿Qué (diablos) es España?, Gabilondo ha confirmado que lo deja. "¡Sí, lo sorprendente es que las nuevas generaciones no me hayan quitado ya! Me voy porque tengo ya fatiga de las de verdad y porque esta semana he cumplido ya la escalofriante edad de 80 años", decía en tono jocoso.

Lo cierto es que el veterano y reconocido comunicador afirmaba también que la carrera no va separada de la vida. Hacerse viejo es un proceso en el que vas haciendo constantes despedidas", sostenía.

"Hacerse viejo es despedirse: un día te despides de la buena vista que tenías de joven y te despides de amigos que se mueren. Pero esto no te pilla en plenitud de actividad ni de repente", explicaba ante los medios allí congregados.

"Vas llegando poco a poco y siendo consciente de los cambios de la vida. He tenido 80 años para hacerme a la idea de que tenía que retirarme", ha expuesto sin cortapisas. Sin duda, este es uno de los proyectos más especiales de Iñaki Gabilondo y lo afronta con la mayor de las ilusiones.