Fonsi Nieto confirma que su hijo Lucas tendrá un nuevo hermanito

Fonsi Nieto es padre de dos hijos: Hugo, fruto de su antigua relación con Marta Castro, y Lucas, que nació en el seno de su historia de amor con Alba Carrillo. Y este segundo menor, que tiene ahora diez años, podría ver que muy pronto tiene un nuevo hermanito. Sí, porque su madre ha dado a conocer que está deseando tener un bebé, aunque sea en solitario.

El expiloto sabe que la colaboradora ya desveló sus intenciones hace tiempo, pero es que ahora ha contado algo más. Ya ha empezado a dar pasos que indican que la cuenta atrás para el nuevo embarazo es inminente.

Fonsi Nieto escucha la noticia de Alba Carrillo

El sobrino de Ángel Nieto mantiene ahora una absoluta cordialidad con la madre de su hijo mayor. De ahí que siga su trabajo en el programa Fiesta, donde ella ahora ha hablado de su próxima maternidad.

Lo ha hecho cuando Ana María Aldón, separada de su marido, ha acudido a una clínica para informarse de cómo ser madre soltera. Esta situación ha llevado a Alba a confesar algo inesperado: “Yo ya he congelado mis óvulos y todo. Ya solo me falta el último paso”.

| GTRES

En este punto, la ex de Ortega Cano ha dicho entre bromas: “Dame alguno”. A lo que Carrillo ha contestado: “¿Quieres un óvulo mío? Es que una Albita... Yo luego no me responsabilizo. Luego ya no se cambia”.

La presentadora del espacio, Emma García, ha querido saber cuándo la ex de Nieto tiene pensado dar el paso de buscar definitivamente el embarazo. Y la colaboradora ha sido muy clara: “Pronto. Tengo 36 años, en julio cumplo los 37 y quiero hacerlo pronto, posiblemente el año que viene”.

Fonsi Nieto ve a Alba Carrillo hablar sin tapujos de su deseo

El que fuera pareja de Carrillo ha visto que esta no tiene reparos en hablar de su futura maternidad. Así, tras su confesión en Fiesta, otro colaborador ha expuesto que también desea ser padre sin tardar. Nos estamos refiriendo a Iván González.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Su comentario ha llevado a la ex de Fonsi a decir: “Pues match, ya estaría”. A lo que él, aludiendo la polémica frase de Ortega ha añadido: “Que no se te olvide que mi semen es de fuerza”. Pero la madrileña no se ha quedado callada y ha respondido: “Déjamelo baratito”.

Y la broma ha seguido cuando el joven ha afirmado: “Tengo 31 años, pero no voy a congelar mi esperma, yo voy a utilizarlo bien”. A lo que Alba ha añadido: “Yo quiero a lo natural, gordi. Si tú no pones pegas lo hacemos a lo tradicional, como siempre”.

| GTRES

Risas aparte, lo que Alba ha dejado muy claro es que va a darle un hermano a su hijo y que no va a tardar en hacerlo. Por este motivo, en 2023 podríamos volver a verla con incipiente barriga y feliz por haber podido cumplir su sueño de ser madre otra vez. Un sueño en el que cuenta con el apoyo y respaldo incondicional de sus padres.

Tanto es así, que hace meses, su madre, Lucía Pariente, decidió convertirse en concursante del reality Secret Story. La motivación que tuvo, entre otras, fue poder ayudar económicamente a la colaboradora a poder afrontar los gastos que supone un tratamiento de reproducción asistida. Tratamiento en el que utilizará sus óvulos ya congelados y el semen de un donante anónimo.

| Telecinco