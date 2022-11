Rocío Flores sigue sin creer de quién está enamorado su nuevo jefe

Pese a que Rocío Flores lleva alejada de la televisión desde verano, tras su repentina salida de El Programa de Ana Rosa, la hija de Rociíto sigue muy activa en redes. La joven se ha convertido en toda una influencer de referencia, actualmente acumula casi 800k seguidores. Y gracias a estas redes ha podido conocer que una persona muy cercana a ella podría estar ilusionado con un nuevo amor.

Esa persona es nada más y nada menos que Joaquín Prat. El comunicador sorprendía a todos con una fotografía de lo más sugerente. En ella aparecía con su cabeza apoyada sobre el cuerpo de una mujer y esto ha desatado todos los rumores y especulaciones.

Todo apunta a que el presentador ha encontrado una nueva ilusión tras el divorcio. No cabe duda de que esto habrá sorprendido y alegrado a partes iguales a Rocío Flores, con la que mantiene una buena relación tras su paso por AR.

Rocío Flores, sorprendida con la última publicación de Prat

El futuro televisivo de Rocío Flores sigue en el aire. Tras toda la polémica de los últimos episodios de En El Nombre de Rocío, se esperaba que Rocío siguiese siendo una de las colaboradoras habituales de AR. Sin embargo, Rocío Flores lleva meses fuera del foco mediático.

| EuropaPress

La joven lleva una vida de lo más tranquila y todo lo que se conoce de ella es a través de su Instagram. Ella misma confirmó que los últimos meses habían sido muy duros y la presión mediática era insoportable. Estar en el ojo de la polémica de esta manera no es tarea sencilla.

La hija de Rociíto parecía saber desenvolverse muy bien delante de la cámara y aunque tuvo algún desencuentro con Joaquín Prat, mantenían buena relación.

Por ello, la joven se habrá quedado boquiabierta con la última fotografía del que fue su jefe. El presentador publicaba una fotografía que dejaba entrever que había una persona que estaría ocupando su corazón.

En pocos minutos la publicación se llenó de mensajes de amor de varios compañeros. Entre ellos los de Bibiana Fernández, Isabel Rábago o amigos como Cristina Cifuentes.

El presentador reconoció hace unos meses que el final de su matrimonio con Yolanda Bravo fue de lo más traumático. Así que parece que Prat ha podido darle punto y final a ese capítulo.

Rocío Flores y su futuro incierto en televisión

Tras la vuelta a la televisión de Ana Rosa Quintana, se especuló mucho sobre si Rocío Flores volvería a estar presente. Fue la propia presentadora la que se pronunció al respecto sobre la vuelta al programa de la hija de Antonio David Flores.

Ana Rosa dejó claro que esto era un tema un tanto ajeno a ella. Y que pese a que han existido conversaciones, no se ha llegado a un acuerdo:

"Hay que llegar a un acuerdo y, de momento, todavía no se ha llegado. La colaboración de Rocío Flores sigue en el aire, a mí no me cuentan mucho”, revelaba la presentadora.

| Instagram

Al parecer el programa no estaba muy contento con el grado de implicación de la joven cuando había que tratar ciertos temas. Sin embargo, la puerta no está totalmente cerrada, y puede que antes de lo previsto la joven vuelva a ponerse delante de las cámaras.

De esta forma, Rocío Flores volverá a ponerse bajo las órdenes de Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat. Así que solo queda esperar a ver si finamente llegan a un acuerdo.