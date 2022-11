Fidel Albiac, a punto de tener un accidente de tráfico

Fidel Albiac está siguiendo atentamente la segunda parte de la docuserie de su mujer, Rocío Carrasco. Y esto le ha llevado a escuchar de boca de ella asuntos del pasado que nunca se habían dado a conocer. Entre ellos, que estuvieron a punto de tener un accidente vial, similar al que Ortega Cano sufrió y que se saldó con una víctima mortal.

El responsable de dicho percance si finalmente se hubiera producido hubiera sido también el torero.

Fidel Albiac ve destaparse la realidad

El cuñado de Gloria Camila ha visto a su mujer abordar en su documental el fatal episodio que tuvo el diestro con su automóvil. En concreto, tuvo lugar el 28 de mayo de 2011 al chocar frontalmente con otro vehículo tras salirse de su carril. Golpe que se saldó con la muerte en el acto de Carlos Parra y, tiempo después, con una condena de prisión para el de Cartagena.

Unos elevados índices de alcohol en sangre fueron los que acabaron con José en la cárcel por este accidente. Percance del que Rocío ha manifestado que intuía que algo así le podía suceder al marido de su madre. Lo ha hecho exponiendo que siempre tuvo la corazonada de que algo así iba a terminar pasando.

Incluso ha confesado que Fidel y ella estuvieron a punto de tenerlo en las mismas circunstancias con Ortega. Ha dicho: “Yo iba de Sevilla a la Yerbabuena por esa carretera y José venía en sentido contrario. A mí me ha pasado esa situación que a él le pasó y, además, en ese mismo punto”.

Asimismo ha relatado que nada más llegar a la finca le contó a su madre lo sucedido, que el diestro se le había echado encima con su coche. Y, por supuesto, le pidió que le advirtiera del riesgo que estaba asumiendo.

A esto ha añadido: “Como a mí me ha pasado, lo he visto y lo he vivido, siempre tuve dentro que desgraciadamente algo así terminaría pasando alguna vez”.

Fidel Albiac y su accidente más grave

El que fuera yerno de 'La Jurado' y su ahora mujer se salvaron de tener el percance con Ortega Cano. Pero esta situación nos ha hecho recordar que, sin embargo, sí sufrieron en el año 2000 un accidente de coche realmente grave.

Solo llevaban saliendo cuatro meses y la pareja viajaba en su automóvil, conducido por Fidel, por la zona de Pinilla del Valle. Transcurría el trayecto con absoluta normalidad hasta que en un momento dado, en un espacio de muchas curvas, él perdió el control del vehículo y se salieron de la carretera.

Dieron varias vueltas de campana y, aunque él pudo salir por su pie, Rocío quedó atrapada y tuvieron que esperar a los servicios de emergencia para poder rescatarla. Tras esto, ella fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital 12 de octubre y Albiac fue llevado en ambulancia.

Carrasco permaneció en la UCI por sus traumatismos, su estado era grave y llegó a temerse por su vida. Él, por su parte, fue atendido por un golpe en la columna. Afortunadamente, el sevillano se recuperó con facilidad y la hija de la chipionera, aunque tuvo una severa rehabilitación, consiguió también salir a flote.

Eso sí, este percance automovilístico no solo les trajo problemas de salud, sino también familiares. Y es que propició que Carrasco y su padre pasaran un tiempo sin hablarse. El motivo es que a ella no le gustaron las formas en las que Pedro y otros miembros de la familia trataron al que era su novio en aquel momento.