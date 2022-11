Ana Rosa Quintana confirma que el robo ha sido en su casa

Ana Rosa Quintana lleva muchos años en el mundo de la televisión y sabe de los riesgos que conlleva trabajar en plena calle.

Eso sí, lo que no se esperaba era lo que le sucedía a uno de los suyos cuando tenía que informar de un asunto que ha conmocionado a toda España.

Ana Rosa Quintana se ha llevado un susto notable después de lo que ha sucedido con uno de los reporteros del programa que estaba trabajando en Gijón. Se encontraba informando sobre el asesinato de la niña Olivia a manos de su madre.

Ana Rosa Quintana confirma que le han robado cuando se ha relajado

Quintana no daba crédito cuando se enteraba por línea interna que Jorge Luque, uno de los reporteros del espacio de Telecinco, sufrió un percance. Todo el equipo del programa se quedaba alarmado por ello. "Hemos sufrido un robo", sentenciaba Ana Rosa Quintana en pleno directo.

| Mediaset

Lo cierto es que a Jorge Luque le han robado una mochila con sus pertenencias cuando estaba grabando una entradilla para emitir posteriormente en el programa de Telecinco.

Ana Rosa Quintana, presa de los nervios, ha querido tirar de cierta ironía para quitarle hierro al asunto. "Jorge, un poco panoli...", bromeaba esta antes de hablar directamente con el protagonista del día.

El testimonio que deja descolocada a Ana Rosa Quintana

"Otras veces te reconozco que suelto la mochila en cualquier sitio y se me olvida. Pero esta vez la tenía a dos metros, la dejo ahí para no salir en el directo con la mochila colgada. Eran las nueve de la mañana, hago la conexión y cuando termina voy a por la mochila y la mochila ha desaparecido, con todo dentro. Una pareja, así sin mirar alrededor, se la llevó", narraba el periodista.

| TELECINCO

Así contaba este su mala experiencia por las calles de Gijón, aunque finalmente ha podido recuperar su mochila. Eso sí, en su interior no se encontraba nada de lo que llevaba. Pero el caso es que ha podido recuperar casi todas sus pertenencias.

Tras comprobar que le habían robado, este ha acudido a una comisaria cercana y ha interpuesto una denuncia. "Encontraron la mochila completamente vacía. Visionaron unas cámaras y se dieron cuenta de que estaba todo el robo grabado. En menos de dos horas localizaron la mochila y luego a ellos", ha dicho.

"Me faltan los airpods y es un drama porque son 290 euros"

"Ella tenía en el bolso parte de las cosas que había dentro de la mochila: cartera con todos los carnets, cargadores, la tablet, baterías extraíbles, los airpods... un dineral. Los policías convencieron a la chica para que les llevase a la papelera donde había tirado la cartera", detallaba Jorge Luque.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Ana Rosa Quintana, preocupada por su reportero, le ha preguntado esto. "¿Lo has podido recuperar todo?", le cuestionaba. "Me faltan los airpods y es un drama porque son 290 euros", le respondía el reportero, que agradeció el detalle de los policías de "llevarle unos pasteles".

La presentadora, nuevamente tirando de humor, le espetó lo siguiente. "Pues ya sabes qué pedir a los Reyes Magos".

Antes de finalizar con el asunto, el programa emitía las imágenes del robo en cuestión. Se ve a Jorge Luque que está mirando al suelo sin parar. El motivo no era otro que "tengo ortodoncia invisible y me lo quité para la conexión. Cuando acabo, miré en el bolsillo y vi que se me habían caído por eso miro al suelo, y por cierto, también los encontré", confesaba el periodista.