Belén Rodríguez reconoce que el abogado de Kiko Hernández le ha quitado todo

En los últimos días, no se habla de otro tema que no sea el drama que se ha formado entre Belén Rodríguez y Kiko Hernández. Lo cierto es que todo este conflicto empezó cuando salió a la luz la noticia de que el tertuliano tuvo algunos problemas económicos con Hacienda, que le reclamaba 700 mil euros.

Desde el primer momento, el madrileño iba a pedir un préstamo, pero una amiga suya se ofreció ella misma a dárselo. Esta amiga en cuestión se trataba de Belén Rodríguez, quien no dudó ni un segundo en echarle una mano, ofreciéndole, nada más y nada menos, que 100 mil euros. Él acabó devolviéndole el dinero y todo quedó allí sin que, supuestamente, nadie lo supiera.

Pero ahora, Sálvameha revelado que ya contaba con esta información desde hace algún tiempo y a través de tres personas distintas. Lejos de acabarse la polémica, dichos testigos aseguraron que la misma Belén Rodríguez desveló que el presentador incluso se había retrasado en los pagos, dejando en muy mal lugar a Hernández.

Eso sí, el exconcursante de GH está decidido a demostrar que no fue así, ya que tiene pruebas de que puso este asunto en manos de su abogado.

Kiko Hernández acudió a un notario por el préstamo que le dio Belén Rodríguez

Nada más salir a la luz esta polémica, la relación de amistad entre Belén Rodríguez con el tertuliano se ponía en peligro. Y es que, tal y como ella confesó en el programa vespertino, cuando su amigo le pidió los 100 mil euros fue ella quien se fue de la lengua y se lo contó a varias personas.

No solo aseguró que le debía dinero y que se estaba retrasando con los pagos establecidos, sino que también lo acusó con otros compañeros de espacio de ser un "mal pagador". La razón de ello fue que la tertuliana temía que este le pagara con retraso la deuda que le debía hacía 7 años.

Este tema al final acabó llegando a los oídos del espacio, quien, ahora, ha hecho público todo este asunto. "Es una pena, después de tanto tiempo, descubrir esto", decía el presentador.

"No solo se devuelve el dinero íntegramente, sino que lo devuelvo 8 meses antes de lo que habíamos acordado ante notario", explicaba. "Estoy flipando que tanta gente lo supiera y en 7 años nadie me haya contado 'se va diciendo esto'".

El colaborador, devastado por la situación, aseguró que Belén Rodríguez le había pedido el dinero de vuelta "de una manera abrupta, de sorpresa, innecesaria, con absoluta falta de empatía". "Desde que me lo deja pasan dos meses hasta que recibo un mensaje a las 3 de la mañana diciendo 'devuélvemelo todo'", explicaba.

Según Terelu Campos, esta actitud de Belén Rodríguez podría estar impulsada porque se había distanciado del madrileño. "Se pueden inventar lo que quieran, decir que estamos en verano, pero rollos no. Porque hay un contrato firmado".

"A mi Belén me ofrece el dinero y cuando se pone la cosa pesada, lo cojo, se firma una devolución en un año y ya está. El notario no dice que si un día se enfada, hay que devolverlo, no", afirmaba contundente.

Además, él mismo explicó que recurrió al notario porque se trataba de una considerable cantidad económica. Asimismo, en noviembre pagó 50 mil euros y el segundo pago fue de 25 mil euros.

Fue a partir de ese momento cuando Belén Rodríguez le exigió el dinero restante. "¿Por qué no se fía de que le devuelvas cuando le has pagado ya el 25%? ¿Y por qué inventa? ¿Por qué fabrica una historia que deja en pésimo lugar a un amigo?", se preguntaba Matamoros en defensa del tertuliano.

El amigo de Belén Rodríguez, desolado por la traición

Desde luego, conforme transcurre el tiempo, este tema cada vez se vuelve más complejo. Y es que no solo el amigo de Belén Rodríguez asegura que se encuentra "destrozado" por la situación, sino que también siente que ha sufrido una traición por parte de esta.

"Cuando supimos que se iba a hablar en el programa de esto, ella me dijo que lo iba a negar. Yo le dije que lo iba a contar porque no había nada que ocultar, y en ese momento me dice ella que sí, que lo iba a decir porque no era nada malo y yo me había portado bien con ella. Por eso confié en que ella no lo había contado", explicaba visiblemente devastado.

