Alba Santana cuenta llorando qué ha hecho con las fotos de Mila Ximénez

Alba Santana ha conseguido algo realmente complicado: ganarse el corazón de los espectadores desde la distancia. Nunca ha participado en ningún revuelo televisivo, pero siempre ha estado presente porque su madre era la estrella de Telecinco. Mila Ximénez está de plena actualidad porque Jorge Javier Vázquez ha escrito un libro en su honor, así que Santana ha dado explicaciones.

Alba Santana ha entrado por teléfono en Sálvame y lo primero que ha hecho ha sido reconocer que todavía seguía luchando. Tenía una relación con Mila bastante profunda y no se acostumbra a su ausencia, por eso ha hecho una petición. Ha pedido que el programa no emita imágenes de la sevillana, no se siente preparada para ver vídeos ni fotos.

Alba ha reconocido llorando que sigue sin contemplar la imagen de su madre: todas las fotos que tiene de ella están a buen recaudo. Estaban muy unidas y todavía debe asimilar que no volverán a verse, pero no recorrerá sola este camino, cuenta con la ayuda de alguien especial. Jorge Javier se ha comprometido a darle la mano y a ayudarle en todo lo necesario, sabe que es un momento delicado.

Alba ha dejado claro que autorizó al presentador a escribir Antes del olvido, el último libro que ha protagonizado Mila. Jorge le mandó todos los capítulos antes porque para él era importante tener la aprobación de la hija de su amiga. No podemos olvidar que es su gran heredera, así que también tiene el poder de tomar ciertas decisiones.

Santana ha aprovechado su cuota de popularidad para dejar claro que la única herencia que le importa es el amor. Ha salido publicado que la colaboradora le había dejado tres millones de euros, pero Alba promete que no es verdad. Lo que sí es cierto es que ha heredado el cariño del público, un público que hizo a Mila millonaria de sentimientos.

Alba Santana sigue recuperándose del susto

Alba está atravesando un bache realmente delicado, todavía no asimila que en tan poco tiempo se haya quedado huérfana. En su momento se comprometió a venir a España cuando hubiese un homenaje a su madre, pero no se siente preparada. Cree que lo más importante ahora es recuperarse, después podrá volver a ver las imágenes de la sevillana.

Santana ha mantenido una conversación muy profunda con Jorge Javier Vázquez y ha reconocido algo bastante emotivo. Quiere que sus hijos lean el libro para que descubran cómo era Mila, pues no hay nadie que la conociera mejor que el catalán. Esta confesión ha hecho que el presentador se emocione porque para él era importante tener la aprobación.

La hija de la tertuliana ha emocionado a todos, ha vuelto a hacer gala de su perfecta educación y ha estado estupenda. “Lo primero que hice fue pedirle permiso a Alba, todo lo que escribo en el libro lo ha leído, ella fue la primera en leerlo”. Jorge Javier ha respondido a todos los que le acusan de ser “el amigo viudo” y de estar aprovechándose de la fama de Mila.

Alba Santana prefiere no regresar a España

Alba vive en Holanda y no tiene intención de asentarse en Madrid, a pesar de que heredó de su madre una vivienda de lujo. Mila Ximénez compró justo antes de morir un piso situado en la zona más exclusiva de la capital. Lo hizo para que sus nietos disfrutaran y estuvieran cómodos, pero no pudo cumplir este sueño.

Santana ha vuelto a España en ocasiones puntuales, como por ejemplo cuando asistió al funeral de su padre. Pero su vida está en Ámsterdam, a pesar de que sigue en contacto con sus hermanos paternos. Lo único que está claro es que la joven siempre toda la mejor decisión para su familia.