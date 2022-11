Fabiola Martínez desvela quién es el último señor con el que ha intimado

Fabiola Martínez no deja de sorprendernos cada vez que habla de su situación sentimental después de haberse separado hace más de un año de Bertín Osborne.

Fabiola sabe que muchos periodistas del mundo rosa quieren saber cómo se encuentra su corazón. Desean conocer si algún hombre ha caído en sus redes o prefiere la soltería después de estar muchos años con el jerezano.

Lo cierto es que Fabiola Martínez estuvo, como suele ser habitual, colaborando en el espacio Y ahora Sonsoles con Sonsoles Ónega. Y fue preguntada por su estado civil después de que el programa emitiese un vídeo sobre los solteros guapos que hay en el mercado.

Fabiola Martínez no esconde con quién ha intimidado últimamente

Lo cierto es que aunque suele ser bastante tímida en este aspecto, Fabiola Martínez se quitó el corsé y dio unas declaraciones que muchos no esperaban escuchar.

Algunos de los tertulianos del programa de Antena 3 le cuestionaban directamente cuánto hacía que no había estado con un hombre. Eso sí, de primeras esta le daba largas y respondía que había estado hace unos minutos con sus dos hijos e incluso con el padre de los mismos. Y es que había dejado a Bertín con ellos en casa cuidándoles mientras estaba en el citado programa.

Finalmente, los colaboradores y la propia Sonsoles Ónega han apretado a Fabiola Martínez y ha desvelado que hace poco se ha besado en la boca con un hombre. El caso es que no ha tenido problemas en reconocerlo en pleno directo y así lo ha hecho ni corta ni perezosa.

Fabiola cuenta en detalle que ha ligado con un hombre

“Yo quiero estar en esa lista siempre. Quiero estar en la lista de solteros toda la vida ya. Yo no quiero amor, yo quiero diversión”, aseguró sin tapujos la buena de Fabiola Martínez.

Eso sí, con su cara ligeramente colorada, aclaró que no está abierta al amor y que atraviesa una tranquila etapa tras superar su relación con Bertín Osborne.

Tras sus primeras palabras, acabó confesando algo que le ocurrió hace unos días en su tiempo de ocio. Algo que ha puesto ligeramente nerviosa a la ex de Bertín. Y es que no está acostumbrada a que le pasen cosas como las que contó en el plató de Antena 3 el pasado viernes.

La íntima confesión de Fabiola Martínez que pocos esperaban

“Me han robado un beso. Hace poco me fui a bailar, yo no necesito usar Tinder. Cuando estaba mirando mi Instagram me estaban pidiendo salir y son más pequeños que yo”, exclamó de nuevo con los colores subidos, algo que hizo echarse a reír al resto de la mesa que le escuchaba atentamente.

Lo cierto es que Fabiola Martínez ha dejado claro en más de una ocasión que quiere estar tranquila y sentirse bien consigo misma sin la compañía de ningún hombre.

Solo quiere disfrutar. Puede vivir su vida sin nadie y como siempre dedicada a sus dos hijos, que son las personitas que más quiere en este mundo.

El caso es que Fabiola Martínez es una mujer renovada y aunque todavía le cueste ligar por ciertas situaciones vergonzosas, ella desea que su vida fluya. Si llega algo bienvenido sea, pero tiene claro que para ser feliz le basta con la vida que lleva actualmente y el cariño de sus hijos Kike y Carlos.