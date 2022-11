Un exnovio de Mila Ximénez rompe el silencio y confiesa todo

Una de las exparejas de Mila Ximénez ha confesado públicamente uno de los episodios más sorprendentes de su vida. Y es que, en su pasado, tuvo que ganarse la vida de la manera más inesperada.

A pesar de que ya ha pasado más de año de su fallecimiento, esta conocida periodista del corazón sigue estando muy presente en nuestras vidas. Y, aunque siempre ha sido muy discreta con su vida amorosa, lo cierto es que durante todos estos años hemos podido conocer a algunas de sus parejas sentimentales.

Aunque estuvo casada con el tenista Manolo Santana, lo cierto es que uno de los hombres que más marcó a Mila Ximénez fue José Sacristán.

Tras su ruptura con el padre de su hija, la excolaboradora de Sálvame comenzó un romance con el galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía 2021. Y, aunque para la profesional de la comunicación fue una relación muy importante, lo cierto es que finalmente cada uno tomó caminos separados.

Ahora, la expareja de Mila Ximénez ha hecho una increíble confesión durante una de sus últimas intervenciones en la pequeña pantalla. Y es que, tal y como él mismo ha contado, no siempre tuvo la suerte de dedicarse a lo que más le gusta: la interpretación.

El ex de Mila Ximénez confiesa toda la verdad

El que fue pareja sentimental de Mila Ximénez no ha tenido ningún problema en hacer público un importante dato sobre su vida. Y es que, a pesar de que a día de hoy, José Sacristán es uno de los actores más reconocidos de nuestro país, no siempre fue así.

Tal y como él mismo ha contado en varias ocasiones, sus raíces son de lo más humildes y, a pesar de que hoy goza de una gran popularidad, durante su juventud tuvo que trabajar en varios oficios antes de dedicarse al séptimo arte.

Este martes 1 de noviembre, el ex de Mila Ximénez acudió al plató de El Hormiguero para presentar su última película, 13 exorcismos, la cual se estrenará el 4 de noviembre en todos los cines de España.

Aunque lo más llamativo de su visita a este programa de Antena 3 fue una confesión que hizo durante uno de los juegos del formato.

Este reto consistía en contar una anécdota de su pasado y adivinar si se trataba de una verdad o una invención. "¿Alguna vez le has salvado la vida a alguien?", le preguntaron Trancas y Barrancas a Pablo Motos.

"Sí, yo era muy pequeño, íbamos de campamento y en mi pueblo hay un estanque y se cayó un niño. Se resbaló por una rampa y se estaba ahogando. Yo me tiré y es verdad que no le acerqué mucho, pero algo le acerqué. Luego un profesor metió la mano y nos cogió a los dos. Me dieron una medalla al valor", relató el presentador.

Tras escuchar la historia, la expareja sentimental de Mila Ximénez no se lo pensó dos veces y aseguró que era verdad. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

"No sé por qué vengo yo a este programa. Cómo vengo con un cínico como este, que a un amigo es capaz de engañarle con un gesto así y siendo un niño además", aseguró Sacristán, lanzándole un zasca a su amigo.

"El estanque existe", aclaró Motos, contando qué es lo que pasó en realidad aquel día. "Y el niño que se ahogaba era yo y le dieron la medalla a otro".

A continuación, le llegó el turno a José Sacristán, pero en esta ocasión tenía que contar cuál había sido el trabajo más raro que había tenido.

"Raro no era, pero tuve que ganarme la vida cuando mi trabajo como actor no funcionaba demasiado bien. Organizábamos unas rifas en las tabernas y yo cantaba imitando a Miguel Molina y Concha Piquer y rifábamos una botella de vino y luego hacíamos de ventrílocuo y esas cosas".

Y, aunque todo apuntaba a que era mentira, finalmente el exnovio de Mila Ximénez dejó a todos con la boca abierta al confesar que ese momento había existido.