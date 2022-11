Las sobrinas de Anabel Pantoja no esconden qué ha provocado la enfermedad

Anabel Pantoja ha aprendido a sonreír ante la adversidad y tiene claro que nada le hará perder su característico sentido del humor. Su primo Kiko Rivera ha aprendido de ella, por eso se ha olvidado por un momento de su alarmante problema médico. El DJ ha decorado su casa para que sus hijas, las “sobrinas” de Anabel, celebren Halloween por todo lo alto.

Anabel Pantoja promete que las niñas son fundamentales en su vida, les llama “mis sobris” y siempre que puede les hace una visita. Viven en Sevilla y ella en Canarias, así que no pasan juntas tanto tiempo como quisieran, pero siguen muy unidas. La enfermedad de Kiko Rivera ha provocado que la familia se reconcilie, algo que parecía prácticamente imposible.

| GTRES

Anabel está orgullosa porque Carlota y Ana, hijas de Irene Rosales, apenas han notado que su padre ha estado en peligro. Son conscientes de la gravedad de la situación, pero todavía no tienen edad para conocer todos los detalles. Afortunadamente el sevillano ha vencido al ictus, a pesar de que sigue luchando contra las consecuencias.

Anabel tiene sus propios problemas, pero siempre ha estado muy atenta a las necesidades de su familia. Sus compañeros de Sálvame aseguran que tiene un gran corazón, por eso ha perdonado los atrevimientos de hijo de Isabel Pantoja. Recordemos que el DJ protagonizó la portada de una revista acusándola de ser responsable de la crisis del clan.

Pantoja ha luchado mucho por tener un futuro mejor y actualmente es una de las influencers más cotizadas del mercado. Pero no se olvida de los suyos, por eso les hace tantos regalos a sus niñas y habla de ellas siempre que tiene ocasión. Recientemente ha desvelado que cuando colabora con la marca Primark siempre coge ropa para “sus peques”.

Anabel Pantoja ha tenido una reunión importante

Anabel estaba expectante porque sabía que su primo estaba enfadado con ella y desconocía cuando le iba a perdonar. El sevillano cambió de opinión de un momento a otro y pensó que la mejor opción era retomar su relación con la colaboradora. Su enfermedad ha provocado que el proceso vaya más rápido, al menos ha servido para algo positivo.

| Instagram @riverakiko

Pantoja tuvo una reunión con Kiko en el hospital y se dio cuenta de que no merece la pena estar tan lejos de él. Ella no tiene hermanos y él siempre ha ocupado este lugar, por eso ha sufrido tanto durante el distanciamiento. Llegó un punto en el que renunció a todo porque pensaba que la situación no iba a solucionarse nunca.

La influencer no ha podido evitar sonreír al descubrir lo que Irene Rosales ha hecho en casa para hacer felices a sus hijas. Han decorado el interior de la vivienda para celebrar Halloween y se han dado cuenta de que eso es lo importante: la ilusión. El hijo de la tonadillera superará pronto sus problemas porque tiene muchas ganas de curarse.

Anabel Pantoja tiene claras sus prioridades

Anabel sabe que las hijas de Kiko ocupan un papel fundamental en su vida, de hecho ya no esconden lo que pasa en casa. Pero ella también es importante y tiene que mirar por sus intereses, de hecho el DJ ha hecho lo mismo. “Nueva vida, ahora toca cuidarse y pensar en mí”, escribió en sus redes sociales.

Pantoja es consciente de que sus sobrinas son muy claras, no tapan lo que está sucediendo porque están llenas de inocencia. Irene Rosales se ha preocupado de que no tengan ninguna necesidad, por eso están tan felices.