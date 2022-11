Carmen Borrego explica en privado cómo ha sido el divorcio y asusta a su nuera

Carmen Borrego lleva semanas en el ojo de la polémica después de que salieran a la luz los demoledores audios de su nuera. A esto se le sumó la noticia de que Carmen iba a ser abuela, noticia que no llegó en el mejor de los momentos. Ahora, entre toda la polémica, se ha vuelto a tratar uno de los temas más ocultos de Terelu Campos: su divorcio.

En las últimas semanas la prensa rosa se ha llenado de titulares que anunciaban el final de muchas de parejas, Tamara Falcó, Ortega Cano o Shakira. Estos últimos días no se ha hablado de otra cosa en Sálvame, sobre todo, tras las incendiarias declaraciones de Ana María Aldón donde confirmaba su ruptura.

Carmen Borrego y el divorcio más polémico de la familia

El clan Campos es, sin duda alguna, una de las familias más mediáticas de nuestra sociedad. Desde hace décadas llevan en los medios de comunicación, y tanto Terelu como Carmen está dispuestas a pagar el precio de ser un personaje público dentro de la prensa rosa.

Las dos hijas de María Teresa Campos han demostrado que no tienen problema en mostrar cualquier aspecto de su vida privada. Ellas mejor que nadie saben cómo funciona este mundillo. Sin embargo, siempre ha habido un tema que no le ha gustado tratar demasiado a Terelu, y ese es su divorcio.

Terelu siempre ha intentado ser muy esquiva en lo que a ese tema se refiere. Pero la pasada tarde, la colaboradora quiso pronunciarse sobre el divorcio del padre de su hija Alejandra Rubio.

Carmen Borrego solo pudo atender sorprendida al ver cómo Terelu Campos se aventuraba a hablar del tema más delicado.

El tema salió en el plató de Sálvame, tras comentar la actitud de Ana María Aldón. Pese a que la diseñadora ya ha confirmado el divorcio, por el momento, no va a abandonar el domicilio familiar. Esta postura ha levantado todo tipo de opiniones, Kiko Matamoros expresaba su asombro ante esto, ya que afirmaba que "lo mejor que puede hacer es salir cuanto antes".

Sin embargo, Carmen Borrego sabe que su hermana tiene otra postura sobre esto. Terelu afirmaba que separarse de la persona que quieres e irte de la casa no siempre va de la mano. La colaboradora de Sálvame dejó su opinión muy clara:

"Aunque parezca increíble, se puede uno separar y tardar ocho meses en salir de una casa", sentenciaba.

Tras esto, la madre de Alejandra Rubio se atrevía a hablar desde su propia experiencia. Terelu revelaba cómo fue la separación con Alejandro Rubio, un tema sobre el que no siempre suele pronunciarse:

"En nuestra casa no había malestar, no había poca educación. Mi hija tenía dos añitos. Él me ha dado lo más importante que tengo en mi vida, mi hija", comentaba la colaboradora.

Carmen es muy conocedora de cómo fue esa ruptura, y sabe lo importante que fue Alejandro para Terelu.

Carmen Borrego atraviesa un momento agridulce

La noticia del embarazo de su nuera debía haber sido motivo de alegría y felicidad para la familia. Pero el clima familiar no puede estar más enturbiado por los últimos movimientos de Paola Olmedo. Esos audios, donde se despachaba a gusto con Alejandra Rubio, desataron todas las polémicas.

Sin embargo, Carmen se ha mostrado muy tajante con las acciones de su nuera. Incluso ha llegado a afirmar que ella está del lado de su sobrina y que no permitirá que se les ataque de forma tan gratuita.

Ahora, solo queda esperar a ver si la situación mejora o, por el contrario, termina por desmoronar al resto de la familia.