La exmujer de Diego Simeone lo cuenta todo y desata la guerra

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no atraviesa por su mejor etapa y su preocupación crece por momentos. En el terreno profesional, el argentino ha acabado la temporada en blanco y muy lejos de conquistar algún título para engordar las vitrinas del club rojiblanco.

Pese a su buen hacer a lo largo de los más de 10 años que lleva al frente del equipo colchonero, Simeone sabe que su discurso se empieza a agotar. Y el caso es que los problemas no solo le vienen del ámbito puramente deportivo.

En las últimas horas, Simeone, que rehúye siempre a hablar de sus temas más íntimos, ha visto como su exmujer ha hablado. Y lo ha hecho con todo lujo de detalles acerca de la separación de ambos en un programa de televisión argentino.

Diego Simeone, harto de su ex tras salir a la luz su pasado

El caso es que Simeone no tuvo más remedio que salir al paso. Este quiso contestar en el diario La Nación a unas declaraciones de su ex, Carolina Baldini, a Ángel de Brito en el programa LAM.

| Europa Press

"Estoy cansado de que salga a hablar después de 15 años, más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria, me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás", lamentaba.

"Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia". Así se expresó Simeone, que desde hace años está casado con Carla Pereyra, a Paula Galloni en La Nación.

Así las cosas, el periódico La Nación desvela que Simeone quiere acudir a la Justicia para evitar que Carolina Baldini siga hablando de él. Hay que recordar que la argentina es la madre de sus tres hijos mayores, Giovanni, Gianluca y Giuliano.

Simeone tiene intención de demandar a su exmujer

El caso es que las declaraciones de Carolina Baldini en LAM agotaron la paciencia del entrenador rojiblanco, separado de la argentina desde 2010.

"La separación fue en buenos términos, siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable. Fui yo la que tomó la decisión de separarnos", afirmó la exmujer del Cholo Simeone.

| GTRES

Pues bien, Carolina confesó que su participación en el programa ShowMatch fue algo negativo en su vida durante el proceso de separación del 'Cholo'.

"Yo me estaba separando y retomé mi carrera de modelo, me llamaron para el Bailando y dije 'bueno, me encanta bailar'. Cuando vi todas las pelas y la exposición, no lo soporté. O estaba ahí, en la pista, y me creía Jennifer López, después veía las notas y me sacan cosas de contexto, no lo aguanté", sostuvo.

En cuanto a su actual situación sentimental, Baldini desveló que "hace un año que estoy soltera. Me encantaría estar en pareja, pero hijos no quiero más".

El motivo real de la separación de Simeone y Carolina Baldini

Por otro lado, en el programa Socios del espectáculo de El Trece, Paula Varela expuso las razones de la separación de Carolina y Simeone.

| Europa Press

"Ella tuvo un affaire con un socorrista. El 'Cholo' la perdonó porque tenían hijos chiquitos. Volvieron a apostar por el amor, pero después ella volvió a serle infiel con el mismo hombre y se fue a México con él y con plata de Simeone", contó Varela.

"El bozal es para que Carolina Baldini deje de hablar pelotudeces, están enojadísimos, hinchados los huevos. El 'Cholo' no quiere hablar. Sufrió por los chicos y sufrió en su momento bullying en la cancha, porque le tiraban salvavidas y demás, por los cuernos", finalizó su revelación.