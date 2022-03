Susanna Griso confirma los rumores sobre su nueva vida privada

Susanna Griso es una de las periodistas más conocidas de España. Desde hace más de 15 años, la catalana se disputa contra Ana Rosa Quintana el ansiado título de La reina de las mañanas.

Durante todos estos años, la periodista ha estado al frente del programa Espejo público informado, día tras día, de los últimos acontecimientos que suceden dentro y fuera de nuestro país.

A pesar de que ahora está pasando por uno de sus mejores momentos, profesionalmente hablando, Susanna Griso no puede decir lo mismo de su vida sentimental. En octubre de 2021, la presentadora comenzó una relación con el financiero Joaquín Güell, pero su romance no ha durado mucho.

Ahora, y en plena superación por este desengaño amoroso, Griso ha hecho una confesión de su vida personal muy acorde con la temporada del año que estamos a punto de comenzar.

Susanna Griso cambia de gustos

Susanna Griso siempre se ha caracterizado por su naturalidad delante de las cámaras. A la presentadora jamás le ha importado compartir con los seguidores de Espejo público algún que otro dato de su vida privada.

El pasado 24 de marzo, la conductora del matinal de Antena 3 hizo una sorprendente confesión que provocó las risas de sus compañeros.

Y es que esta conocida periodista no solo ha comenzado una nueva etapa en su vida personal, sino que, además, ha asegurado que sus gustos con la comida han cambiado por completo.

Susanna Griso y el resto de colaboradores del formato se encontraban analizando los últimos acontecimientos de la actualidad, entre los que se encuentran la invasión de Ucrania, las subidas de los precios o la huelga de transportistas.

Y, aunque no son temas con los que se pueda bromear, la presentadora de Atresmedia confesó que, desde hace unos años, su opinión acerca de un conocido postre había cambiado radicalmente.

Un equipo de Espejo público se desplazó hasta una pastelería del centro de Madrid para conocer, de primera mano, cómo estaban viviendo ellos la escasez de aceite de girasol en el mercado español.

Y es que este ingrediente tan básico es fundamental para elaborar un producto típico de estas fechas tan señaladas del año. Se acerca la Semana Santa y, como es tradición en nuestro país, los comercios ya han comenzado a vender su dulce estrella de la temporada: las torrijas.

Por suerte para este establecimiento, el desabasteciendo de este producto no les ha supuesto ningún problema. Antonio Pérez, encargado de la pastelería, le confesó a Susanna Griso que en su receta no se utiliza aceite de girasol, sino de oliva.

Con la única intención de romper la tensión que estos temas están provocando en la sociedad española, la presentadora de este matinal le hizo una petición al entrevistado. "Bueno, yo es que siempre me repito... En fin, si quieres traernos una bandejita, serán muy bienvenidas esas torrijas en la próxima pausa publicitaria".

Además, Griso aprovechó la ocasión para hacer una confesión sobre su vida privada. Según la periodista, sus gustos han cambiado mucho con el paso de los años. "Es que fíjate, yo cada vez soy más golosa".

Tras hacerse eco de este dato de la vida de la presentadora, el invitado le preguntó si prefería las torrijas con o sin canela para mandarle una bandeja. "Me gustan todas", aseguró Susanna Griso sin pensárselo dos veces.

Esta pregunta provocó que la conductora compartiera con todos los televidentes una curiosa anécdota. Y es que, aunque ahora se vuelve loca con este postre, lo cierto es que esto no fue siempre así.

"Yo con la torrija he evolucionado porque de pequeña no me gustaban", contó Susanna Griso antes de revelar los motivos. "No me gustaba ver el pan como mojado y ahora me vuelven loca".