Marta Riesco anuncia su boda y hace llorar a la hija de Antonio David

Marta Riesco se ha enfrentado a uno de los mayores retos de su carrera: entrevistar a Rocío Flores, quien ha ejercido de presentadora. Riesco es consciente de la tensión y de interés que generaba este encuentro, así que ha hecho algo para calmar el ambiente. “Vengo vestida de blanco”, ha reseñado antes de anunciar lo que tenía en mente: “Me caso”.

Marta Riesco, al ver la cara de impacto de Rocío, ha soltado varias carcajadas y ha asegurado que todo era una broma. Es cierto que es algo que tiene planeado, pero todavía no sabe ninguna fecha y Antonio David no le ha dado el anillo. La reacción de la influencer está siendo muy comentada porque parece que a ella no le ha hecho gracia la broma.

| GTRES

Marta, según informa el portal Informalia, está deseando pasar por el altar y en verano de 2023 cumplirá su gran sueño. Pero ella no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que cada vez bromea más con el asunto y parece más cercano. Ahora lo importante es saber cómo está Rocío: su estado anímico ha preocupado a todos en las últimas semanas.

Marta ha anunciado que la hija de su novio lleva seis meses sin trabajar en televisión y parece que ha encontrado una nueva ilusión. Quiere ser presentadora y ya le han dado su primera oportunidad, de ahí que estuviera tan nerviosa. En la conversación que ha tenido con la reportera se ha echado a llorar, pero de los nervios: demasiadas emociones juntas.

Riesco le ha gastado una broma bastante impactante, le ha dicho que se iba a casar con su padre y ella no ha sabido reaccionar. Pero más adelante ha asegurado que aprobaba la relación y que le tiene cariño a la periodista: ya sí confía en ella. Rocío ha llorado de emoción porque estaba a punto de subirse al escenario para presentar una gala muy importante para ella.

Marta Riesco quiere hacer las cosas bien

Marta no le quiere quitar el puesto a nadie y mucho menos a Olga Moreno, no pretende que Rocío tenga que elegir entre ellas. La influencer ha reconocido que en estos momentos no tiene relación con la empresaria, aunque no da nada por perdido. Sus palabras, cargadas de emoción y llanto, están dando mucho de qué hablar y tendrán consecuencias.

| GTRES

“Es una persona muy importante en mi vida, lo ha sido y lo sigue siendo”, empieza diciendo durante su entrevista. “Como en todas las familias, las relaciones pasan por baches y altibajos. Como ya se encargó ella de decir, no es el mejor momento”, declara dejando entrever una posible decepción.

Riesco sabe que Antonio David quiere que todo siga en orden, por eso no ha profundizado más en este asunto. Ha respetado y se ha dado cuenta de que lo mejor para todos no es mirar para otro lado: es solucionar el problema. En un futuro quiere casarse con el colaborador y para conseguir este objetivo es necesario ganarse a la familia.

Marta Riesco despeja todas las dudas

Marta ha sido la única en resolver un asunto de interés público: por qué Rocío Flores ya no trabaja con Agustín, el novio de Olga. Recordemos que antes era su representante y que estuvieron mucho tiempo juntos, pero ella ha dejado de confiar en él.

“Mi relación con Agustín se acaba por temas laborales, no es por nada personal. Quien no lo entienda es porque no me ha preguntado, pero el detonante no fue que Agustín y Olga tuvieran una relación. La relación laboral no creo que se pueda retomar”, comenta la hija de Antonio David en un tono contundente.