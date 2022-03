Enrique del Pozo toma la decisión final tras dejar Telecinco y sorprende a su novio

Enrique del Pozo, uno de los artistas más conocidos del país, forma parte de la crónica social desde hace mucho tiempo. Fue el colaborador estrella del programa Viva la Vida, pero decidió abandonar el espacio porque no se sentía cómodo.

Recientemente ha concedido unas declaraciones en la revista Pronto y ha sorprendido a su novio Rubén Sánchez.

Enrique del Pozo, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, ha explicado por qué abandonó Telecinco de un momento a otro. Estaba trabajando en Viva la Vida y los espectadores estaban encantados con él, pues tiene mucho que aportar en la crónica social.

El problema es que nunca terminó de encontrar su hueco en el espacio de Emma García, así que decidió rescindir su contrato.

Enrique ha hablado en la revista Pronto sobre este tema y sus palabras no han dejado indiferente a nadie, pues demuestran que es honesto. “Había un ritmo que no me terminaba de convencer y creo que yo tampoco estaba dando la talla, ya no estaba feliz allí. Hay personas al lado de las cuales no me apetece estar”, explica sin dar ningún nombre.

Enrique está atravesando uno de los momentos más bonitos de su trayectoria personal, por eso ha anunciado algo importante. Quiere casarse con su novio Rubén, un culturista que le ha robado el corazón y que se ha convertido en su gran aliado.

El tertuliano ha sorprendido a sus seguidores desvelando que pasará por el altar próximamente, aunque está esperando algo importante.

Enrique del Pozo reflexiona sobre su economía

Enrique fue el cantante más cotizado de su época y enseguida demostró que tenía un talento brillante para el mundo de la comunicación. Ha colaborado en los mejores programas de corazón, pues maneja información sobre los personajes del momento.

Tanta exposición le ha otorgado una gran notoriedad pública y mucha gente quiere conocer todos sus secretos.

Del Pozo ha confesado que tiene intención de formalizar su relación con el deportista Rubén Sánchez, aunque todavía no es el momento. "Primero Rubén ha de divorciarse de su exmarido, con quien tiene muy buena relación. Me gustaría hacer una preboda con mis amigos de Roma", comenta en la revista Pronto visiblemente emocionado.

El antiguo colaborador de Viva la Vida ya no trabaja en televisión, así que celebrará un enlace modesto que no genere demasiados gastos. “Mucho fiestón no voy a hacer porque tampoco está la cosa económicamente para tener 200 invitados”.

Sus seguidores han aplaudido la honestidad de sus palabras y valoran que quiera trabajar solamente en el sitio que le haga feliz.

Enrique del Pozo está dolido con la familia Campos

Enrique está disfrutando del mejor momento de su relación con Rubén Sánchez, por eso no quiere entrar en conflictos que le resten. Actualmente no tiene buena relación con el clan Campos y ha explicado el motivo, aunque su intención no es provocar. Por eso solamente ha contado que está decepcionado con la familia por algo que sucedió en el pasado.

“Respecto a las Campos, he estado 10 años en Italia esperando que tuvieran empatía en algo muy gordo que pasó. Pero a mí no me han pedido disculpas ni se me ha dado las gracias y por eso no me interesan. A la gente que no sabe ser agradecida, no la quiero a mi lado”, declara de forma contundente.

Del Pozo prefiere no explicar el origen del conflicto, aunque todo hace pensar que se trata de un tema realmente serio. “No merece la pena decirlo, prefiero estar cerca de las personas que realmente valoro y me valoran. Deseo a las Campos lo mejor, sobre todo a María Teresa, y que les vaya bonito”.