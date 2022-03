Rocío Carrasco se rompe al desvelarse los problemas físicos de su hija

Rocío Carrasco está pasando por uno de los momentos más estresantes de su vida. Y es que, muy a su pesar, la relación con sus hijos no ha conseguido mejorar; más bien todo lo contrario.

El pasado mayo de 2021, David Flores y su padre decidieron tomar medidas legales contra Rociíto por un supuesto impago de su pensión.

Y aunque pensaba que esto se iba a poder solucionar de una forma amistosa, un año después la acusación particular, encabezada por su "enano", ha pedido para su madre un año de cárcel y 15.000 euros de multa. A esto hay que añadir lo que solicita la Fiscalía por su parte.

Ahora, a estos problemas con su hijo pequeño, Rocío Carrasco tendría que sumarle otro relacionado con Rocío Flores y su operación de pecho.

Rocío Carrasco se entera de todos los detalles

Rocío Carrasco no sabe apenas nada de la evolución de la operación de su hija. Las únicas informaciones que llegan a sus oídos son gracias a la prensa y a las redes sociales.

Este domingo, 27 de marzo, Rocío Flores decidió compartir en Instagram cómo estaba siendo su recuperación. Dos meses después de someterse a esta intervención estética, la influencer se ha querido sincerar con todos sus seguidores.

Tras recibir muchos mensajes de sus followers, la tertuliana de Telecinco ha aclarado que todo está yendo según lo previsto.

"Mi recuperación del pecho está siendo bastante buena la verdad, ha sido bastante llevadero. Tuve molestias a las tres semanas de operarme, pero por lo general está siendo súper llevadero".

"Hace unos días fui a revisión con la doctora y me dijo que todo estaba en orden, que estaba cicatrizando bien y que el pecho estaba perfecto", ha aclarado en un texto que ha compartido en los stories de esta red social.

Rocío Carrasco, preocupada por la recuperación de su hija

Rocío Carrasco está muy preocupada por la recuperación de la operación de pecho de su hija. A pesar de que Rocío Flores ha confesado que está siendo algo muy llevadero, su madre no ha podido evitar romperse tras enterarse de que no siempre fue así.

En esta historia de Instagram, la influencer ha asegurado que su operación "no fue nada fácil". Aunque no ha dado más detalles, todo apunta a que la joven sufrió alguna complicación durante la intervención.

Esta no es la primera vez que Rocío Flores confiesa haber tenido alguna molestia a causa de su operación estética.

Tan solo tres días de pasar por el quirófano, la primogénita de Rocío Carrasco regresó a sus redes sociales para contarle a todos sus seguidores cómo estaba viviendo el postoperatorio.

"Yo pensaba que iba a dolerme muchísimo, pero no. Aunque si he tenido un poquito de molestias", aseguró la colaboradora de El programa de Ana Rosa. Pero la joven confesó que había una parte de su cuerpo que estaba notando los cambios.

"Ayer tuve bastantes molestias en la espalda, a la hora de dormir, sobre todo. Hoy ha venido el fisio y la verdad es que me ha aliviado muchísimo. Así que ya estoy mejor".

Hasta ahora, la hermana de David Flores no había desvelado el tratamiento al que se sometió, pero en su última aparición por Instagram ha querido aclarar esta incógnita.

"Me preguntáis mucho sobre mi operación. Yo me hice una reconstrucción y me puse prótesis", ha aclarado la hija de Rocío Carrasco.