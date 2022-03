Enrique Ponce recibe las peores noticias sobre el futuro de sus hijas

Paloma Cuevas se presenta como una mujer renovada y llena de inquietudes. Así, la empresaria se ha volcado de lleno en sus hijas Bianca y Paloma tras su separación de Enrique Ponce.

"A veces, lo inesperado es un regalo", reconoce en una reciente entrevista. "Por eso yo he dejado que la vida me sorprenda y la verdad es que, en este tiempo, me ha sorpren­dido y, a veces, de mane­ra muy bonita. Me quedo con esto".

Cuevas se derrite cada vez que habla de sus pequeñas, a las que define como "dos niñas llenas de creatividad, con muchas inquietudes y mucha curiosidad por el mundo que las rodea".

Y es que uno de los sueños postergados de Paloma es poder vivir con ellas una temporada en Estados Unidos, donde ella pasó cinco años inolvidables y tiene grandes amigos.

| Europa Press

Un sueño que de hacerse realidad, alejaría a Enrique Ponce todavía más de las niñas, a las que no ve tanto como le gustaría.

Desde que el torero dejase Madrid para mudarse a Almería con su novia, Ana Soria, comenzaba una nueva vida lejos de todo aquello que conocía. Así, dejaba claro que no le tiene miedo al cambio.

De hecho, recientemente ha anunciado que se plantea dejar el mundo de los toros, lo que le permitiría dedicarse por completo a su pareja y sus hijas.

Enrique Ponce está centrado en su vuelta a los ruedos

Ante el fin de su matrimonio, Paloma intenta sacar el lado positivo a cualquier adversidad, habiendo aprendido mucho en estos últimos años.

"Creo que se aprende más en momentos que no son fáciles que en momentos de felicidad. La vida te presenta dificultades y tú eres la que decide con qué actitud te vas a enfrentar a ella", asegura. "Tenemos que priorizar pensamientos que construyan y no que destruyan".

La empresaria siempre ha sido una apasionada de los viajes. Algo que pretende transmitirle a sus niñas. "Disfruto muchísimo viajando, desde que era muy pequeñita me ha fascinado".

De hecho, le encanta compartirlo todo con Paloma y Bianca. "Tienen muchas aficiones, son muy creativas y sí, me han acompañado varias veces".

La decisión de Paloma Cuevas que puede distanciar a Enrique Ponce de sus hijas

"Cuando fuimos a París para hacer el Alta costura de ¡HOLA!, disfrutaron muchísimo ese contacto con este mundo tan impresionante", explicaba.

"Todavía son muy pequeñitas para saber si alguna seguirá mis pasos en el mundo de la moda, pero sí que son las dos muy creativas, unas apasionadas de todo lo que tiene que ver con el arte…", decía al respecto.

"Tienen grandes inquietudes, para lo pequeñas que son, por descubrir el mundo, son muy aventureras, y compartir esos momentos con ellas significa ir construyendo recuerdos", presumía de sus niñas.

| GTRES

"Es de lo que se trata la vida, de crear bonitos recuerdos que se queden en la memoria de ellas para siempre".

Pese a ello, Paloma cuida mucho lo que comparte con los demás. "Siempre he sido muy celosa de mi intimidad. Eso es una realidad. Y voy a continuar siendo así toda la vida. Creo que es importante tener esa parcela para uno".

La ruptura le ha enseñado a la empresaria a "saber estar sola y disfrutar del silencio". "Es muy saludable. Todos tenemos que aprender a estar solos en un momento dado".

| GTRES

"Antes mi vida estaba enfocada en unas responsabilidades familiares que no me dejaban mucho tiempo para mí, y ahora lo tengo para cultivar mi espíritu, desarrollar proyectos empresariales y muchas aficiones".

"Porque es necesario cultivar el espíritu y alimentar la mente también. Pero luego hay otros momentos que me encanta compartir con amigos, disfrutar, contar chistes, divertirme, bailar… Me encanta pasarlo bien con mi familia y amigos", terminaba reconociendo.

Además, parece que entre Paloma y Enrique las cosas han acabado bastante bien. "Le deseo que sea muy feliz, es el padre de nuestras hijas, hemos crecido juntos y ninguna situación de la vida va a cambiar ese sentimiento".

"Fundamentalmente, porque somos padres de dos niñas maravillosas", ha concluido.