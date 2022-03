Diego Arrabal confirma las peores sospechas de Andrea Janeiro

Diego Arrabal siempre nos sorprende con exclusivas. Y en las últimas horas nos ha dejado boquiabiertos al anunciar la que se le avecina a Belén Esteban y a su hija, Andrea Janeiro.

Exactamente ha explicado que Jesulín de Ubrique, padre de la joven, va a hacer algo inesperado. Al parecer, siguiendo la moda, va a realizar una docuserie sobre su vida. En esta va a hablar sobre cuestiones que afectan a las dos citadas mujeres, algo que no les gustará nada.

Diego Arrabal da la exclusiva

El citado fotógrafo, además de trabajar como colaborador en Viva la Vida y de tener su propia agencia, abrió recientemente su canal en Youtube. Allí no solo comenta las noticias del corazón, sino que da primicias. Y esto es lo que ha hecho ahora con el torero de Ubrique.

Ha relatado que todo hace indicar que el diestro va a tener su propia serie porque “aunque es joven, le han pasado muchas cosas. Él ha contado muchísimo, pero no todo. Su vida es muy interesante y sabemos lo que públicamente ha dicho, pero hay más cosas de él que no se saben que de las que se saben”.

El malagueño ha explicado que la noticia de esta producción le llegó hace menos de un mes. No obstante, en las últimas horas es cuando le han confirmado que “Jesús Janeiro tiene encima de la mesa una oferta. No me han dicho la cantidad, pero me han comentado que no podrá decir que no por los ceros que tiene la cifra”.

Diego Arrabal expone más detalles

Una vez que ha soltado la 'bomba', Diego ha querido entrar más en profundidad en la supuesta serie que tendrá el diestro. Así, por ejemplo, ha detallado que “la hará una productora para una plataforma digital. Sería para Amazon Prime o Netflix”.

De igual modo, ha indicado que el protagonista la llevará a cabo para “contar absolutamente todo y sería por capítulos. Tiene una vida muy amplia no solo como profesional del toreo sino a nivel personal como marido, novio, amante. Ya le dije hace muchísimos años que su vida es realmente de novela y es que estuvo hasta a punto de morir en un accidente”.

En este punto, Arrabal ha vuelto a hacer referencia a la oferta millonaria que le han brindado al padre de Andrea. Ha añadido: “Es el contrato de su vida y me aseguran que no lo va a poder rechazar por los ceros que tiene. Y eso que él ha ganado muchísimo dinero en el mundo el toreo”.

Asimismo, ha afirmado: “Si él no lo puede rechazar, de aquí a un año o año y medio, podremos tener el documental de Jesús. Al final, será contar él en primera persona su vida, las cosas malas y las cosas buenas. Será una producción a nivel internacional”.

“Hay muchos cantantes y deportistas, como Sergio Ramos, que ya lo han hecho. Y a mí me encantaría que Jesulín lo hiciera para, de una vez por todas y sin tener miedo a nada ni a nadie, hablar. Pero que hable de verdad, que cuente, que señale a las personas que se lo merecen”.

Con estas palabras, irremediablemente el fotógrafo nos ha hecho pensar en Belén, con la que hace poco este se reconcilió, y en su hija. Sí, porque son las dos mujeres con las que el diestro ha tenido una 'guerra' desde hace años. Guerra fruto de que Esteban siempre ha criticado de él que no se comporta como padre con la hija que tienen en común.

Habrá que esperar para ver si Diego tiene la razón.