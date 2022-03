Kiko Hernández no puede callar a Eva, la mujer que acaba de contar su secreto

Kiko Hernández vive uno de los mejores momentos profesionales desde que saltó a la fama hace 20 años en Gran Hermano.

Y es que este se ha labrado una carrera a lo largo del tiempo en los diferentes proyectos en los que siempre ha cumplido con creces. Ahora, Kiko recoge sus frutos del trabajo constante que ha llevado a cabo en el medio televisivo.

El madrileño ha diversificado su carrera y además de en Sálvame, donde le vemos en su versión Naranja, también presenta un espacio de teletienda llamado Mejor llama a Kiko.

Por si fuera poco, Kiko ha decidido probar suerte en un mundo que era desconocido para él. Hablamos de subirse a las tablas del teatro para actuar por primera vez en su vida.

Kiko Hernández ya no puede esconder su secreto

Hablamos de un trabajo que Kiko ha afrontado con todas las ganas y que pone de manifiesto que al colaborador de Sálvame no se le resiste ningún reto.

Lo cierto es que con su obra Distinto, escrita por Juan Andrés Araque, estamos viendo otra faceta de Kiko y de la que se siente orgulloso cada vez que pisa un teatro.

A principios de febrero, el siempre incisivo colaborador debutaba en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz. A partir de esa prueba de fuego, el madrileño ha seguido demostrando sus dotes actorales por otros puntos de España como Valladolid, Mislata o Ayora.

Hace unos días,vla actriz Eva Marciel, que también participa en Distinto hablaba sobre Kiko Hernández en una entrevista para Diez Minutos.

"No sabía quién era Kiko Hernández porque no veo la tele"

Preguntada por el papel que desempeña Kiko en este nuevo registro en el que está inmerso el tertuliano de Telecinco, la actriz es clara a la hora de definirlo.

Además, llama la atención que la entrevista desvela un secreto que no sabemos si ha gustado demasiado a su compañero de trabajo. Y es que hasta que han trabajado juntos para ensayar la obra de teatro, ella no sabía de la existencia del colaborador madrileño.

"Es muy buen compañero. Yo, si te digo la verdad, no sabía quién era porque no veo la tele. En mi casa no hay televisión, pero nunca me cuestiono con quién voy a trabajar, solo pido que sean profesionales con su trabajo", ha confesado de forma abierta.

"Kiko tenía mucho miedo a las coreografías, porque se consideraba torpe"

"A Kiko le digo todo el rato que trabajo muy bien con él, porque ya te digo que es un excelente compañero de baile. Y esto que te digo tiene un doble sentido, porque la función empieza con un baile y Kiko tenía mucho miedo a las coreografías.

Se consideraba torpe", desvelaba con total sinceridad en Diez Minutos.

La actriz de Distinto ha valorado la decisión que ha tenido Kiko a la hora de aceptar un trabajo como este en el que es un auténtico novato. "Es una prueba de fuego y me parece muy valiente", ha alabado la artista a su compañero de batallas.

Por otro lado, la actriz está contenta por lo bien que va la obra que comparte con Kiko Hernández y otros dos actores, Blas Caballero y Fran Antón.

"De momento, la gira solo será los fines de semana, porque Kiko Hernández durante la semana está en Sálvame y eso marca mucho el calendario de la gira, y me permite a mí hacer otras cosas".