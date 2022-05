David Flores Carrasco, preocupado por su hermana pequeña Lola

A pesar de que siempre se ha mantenido al margen de cualquier polémica, no hay día que David Flores Carrasco no sea noticia. Esta vez, la preocupación que el joven tiene por su hermana Lola ha llegado a niveles extremos. ¿Qué es lo que ha pasado para que el joven no se separe de ella?

David Flores Carrasco, muy unido a su hermana Lola

Se han cumplido varios meses desde que se confirmara la emancipación de Rocío Flores de casa de Antonio David y Olga Moreno. La joven se mudaba con su por aquel entonces pareja, lo que supuso un cambio brutal en la vida de David Flores Carrasco.

El joven, muy unido a su hermana, estaba acostumbrado a pasar la mayoría del tiempo con ella. Esto, como era lógico, supuso un gran cambio en la vida de David, que veía cómo Rocío daba un paso más en su vida.

Afortunadamente, el joven no lloró mucho el adiós de su hermana mayor pues otro vínculo más le tiene entusiasmado. Y hablamos del que David mantiene con Lola, su hermana pequeña. Motivo de sobra para que David Flores Carrasco esté muy preocupado por ella: las últimas informaciones que se han hecho públicas han hundido a la pequeña.

La preocupación de David Flores Carrasco por su hermana

Olga Moreno confirmó hace unas semanas en su exclusiva para la revista Semana que su hija pequeña había necesitado ayuda médica. Un psicólogo que le apoyara a seguir adelante con todo lo que estaba ocurriendo en su familia en las últimas semanas.

Sin embargo, esta preocupación de la familia por la pequeña también la tiene David. El joven es el hermano mayor, y quiere protegerla de todo. Sin embargo, la impotencia invade su cuerpo pues la información que se maneja y que afecta a Lola, no la puede controlar.

La información que preocupa a David Flores

Todo empezó hace años, cuando Rociíto demandó a Antonio David después de que este se declarase insolvente. El motivo no era otro que evitar así el embargo de más de 58 mil euros por no abonar la pensión de alimentos de sus hijos estipulada desde el año 2006.

Al parecer, Antonio David reconoció haber recibido ingresos a través de una sociedad que tenía el ex guardia civil. Por aquel entonces, Olga Moreno fue cesada como cooperadora necesaria durante la instrucción de la causa.

Pero ¿qué tiene que ver Lola y David Flores Carrasco en todo esto? Según la revista Lecturas, nuevas pruebas podrían dar un giro radical a la vida de la madre de Lola.

Al parecer, Olga Moreno habría sido clave para que Antonio David escondiera lo que facturaba. Pudiendo así eludirse de la deuda que tiene con Rocío Carrasco.

Por el momento se desconoce la fecha en la que el ex guardia civil deberá sentarse en los banquillos. Pero las miradas están puestas en Olga Moreno.

Todo puede ponerse patas arriba

Además, se rumorea que Rocío Carrasco estaría estudiando medidas para llevar a Olga a los juzgados. De ser así, una nueva ola informativa inundaría a la familia, y hundiría por completo a la hermana de David Flores Carrasco.

Por el momento, ni Olga Moreno ni Antonio David se han pronunciado al respecto. Aunque el enfado de David con su madre y próximo movimiento que este podría llevar a cabo, sí se ha hecho público.

El enfado de David Flores Carrasco con su madre

David, harto de ver sufrir a su familia ha tomado una drástica decisión. Y todo ha surgido hace unos días, a raíz de unas declaraciones que Rociíto dio en directo. Esta amenazó al ex guardia civil con sacar información comprometida de su hijo David, y esto no ha hecho más que enfadar al joven.

Varios medios deslizan que a David le habría molestado tanto estas declaraciones que estaría pensando en llevar a los tribunales a su madre. “Si esos papeles atentan contra su honor y su intimidad, David contestará a su madre en los tribunales”, explican.