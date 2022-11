David Flores Carrasco no ha recibido la invitación para la boda de su padre

Para David Flores no estará siendo nada fácil ver la situación mediática que atraviesa su familia. El joven siempre se ha mantenido en un segundo plano para intentar evitar las polémicas. Sin embargo, su hermana, Rocío Flores, ha sido en muchas ocasiones la voz que lo ha defendido públicamente.

David Flores ha tenido que ver cómo su padre se separaba de Olga y rehacía su vida con la reportera Marta Riesco. Por otro lado, la ganadora de Supervivientes 2021 también ha comenzado a rehacer su vida sentimental con Agustín Etienne. Esto no habrá sido fácil de digerir para el hermano de Rocío Flores, ya que en varias ocasiones, Moreno ha hablado de la gran relación que le une a él.

David Flores sabe que su padre quiere volver a casarse

Desde que se conoció que Antonio David y Riesco estaban juntos, el mundo de la prensa rosa se puso del revés. Desde entonces, ha reflejado el amor que se tienen en multitud de ocasiones, sobre todo a través de redes sociales. La pareja está de lo más enamorada y son totalmente ajenos a las críticas.

Para Marta no fue nada fácil soportar todo el aluvión mediático cuando saltó la noticia. La periodista vio cómo se ponía en entredicho su nombre y su profesionalidad. Durante los últimos meses, la reportera ha estado en boca de todos y las polémicas no han dejado de rodearla.

Ella misma llegó a reconocer que la campaña de desprestigio contra ella fue brutal:

"Han intentado hundirme, que no continuara con mi trabajo, que me apasiona. Querían que rompiera con mi pareja de todas las maneras posibles y que también fuese insegura, que no quisiera salir a la calle. Ellos buscaban que dudase de mi profesionalidad, de mi físico y puedo decir que he ganado esa batalla, me siento muy feliz", revelaba.

Sin embargo, ahora ha tomado un camino distinto y está centrada en su trabajo. Aun así, sus sentimientos por el padre de David Flores siguen más fuertes que nunca. La pareja está preparada para dar uno de los pasos más importantes que puede dar una pareja: casarse.

El pasado sábado, Marta era una de las periodistas que cubrió el evento de la hermana de David Flores. La reportera también atendió a los medios, que no dudaron en preguntarle por la boda.

Marta fue muy contundente y dejó claro que los planes de boda son toda una realidad, y que puede ocurrir antes de lo previsto. Pero Riesco afirmó que antes de que eso ocurra, ella quiere una pedida de mano "en condiciones":

"La boda puede que ocurra antes de lo que os pensáis. Él me lo dice todos los días, yo se lo digo también. Pero quiero la pedida buena, la cursi, en París", revelaba la reportera de Fiesta.

Marta confirma sus deseos de casarse

Por el momento ni Rocío Flores ni David Floreshan recibido la invitación, ya que aún están con los preparativos. Pero ellos saben mejor que nadie que el mayor deseo de su padre ahora mismo es ese. Para Rocío no ha sido tarea sencilla aceptar las nuevas relaciones, tanto la de su padre como la de Olga.

Para Rocío fue bastante sorprendente saber que Marta estaba saliendo con su padre. Sobre todo, porque ella trabajaba mano a mano con Marta en El Programa de Ana Rosa. Así lo contaba ella misma:

"Todo tiene un proceso, yo antes a Marta la veía de una manera. Era mi compañera de trabajo y ahora la veo como la pareja de mi padre. Ahora lo único que me importa es que mi familia esté bien, no soy quién para juzgar ni meterme en la vida de nadie", confesaba.

Ahora, la colaboradora sabe que su padre está muy feliz junto a ella. Marta le da tranquilidad y amor, y eso es todo lo que le importa a Flores.