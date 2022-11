Alba Santana desvela qué famoso guarda las cenizas de Mila Ximénez

Alba Santana, famosa desde la cuna, cumplió una decisión cuando alcanzó la mayoría de edad que marcó su vida: viajar a Holanda. Allí cursó estudios universitarios y conoció a Aviv Miron, su marido y padre de sus dos hijos, y desde entonces no ha vuelto a España. Su país le sigue recordando como una gran estrella, especialmente porque cada cierto tiempo está de actualidad.

Alba Santana, en un gesto de generosidad, ha permitido que uno de los amigos de su madre escriba un libro bastante personal. Estamos hablando de Jorge Javier Vázquez, quien ha dejado plasmado por escrito cómo fue su amistad con Mila Ximénez. Lo más impactante que ha contado es que guarda parte de las cenizas de la sevillana en el jardín de su mansión.

| GTRES

Alba, según ha contado Jorge Javier, visitó su casa después de morir Mila y le ofreció quedarse con parte de sus restos como recuerdo. La colaboradora pasó mucho tiempo en el jardín del catalán, su hija sabía que era un lugar que le hacía tremendamente feliz. Por eso quiso compartir el cuerpo de su madre y el recuerdo imborrable de su maravillosa existencia.

Alba ha confesado este detalle, su círculo ya lo sabía y ahora lo saben los fans de Mila. Ha autorizado al presentador a compartir este detalle, pues de lo contrario Jorge Javier Vázquez nunca lo hubiera contado.

Es algo bastante íntimo que ha quedado en la privacidad hasta que se ha propuesto contar toda la verdad. Cree que es la única forma de superar una muerte que en su momento le quitó las ganas de sonreír.

Santana sabe perfectamente que la tertuliana era muy feliz al lado de Jorge, eran mucho más que íntimos amigos. El comunicador plantea esta relación casi como algo sentimental, pues tenían demasiadas cosas en común. Los dos eran muy inquietos, así que lo hacían todo juntos: viajar, asistir a eventos, ver obras de teatro y acudir a conciertos.

Alba Santana todavía necesita ayuda

Alba ha asimilado que no volverá a ver a su madre, pero eso no quiere decir que el asunto esté superado, todavía le queda. Hace unos meses publicaron que se había llevado tres millones de euros de Mila en concepto de herencia, pero no es verdad. Ella misma ha explicado que el dinero era mucho menos, aunque eso no le importa en absoluto.

| Mediaset

Santana asegura que lo mejor que le han dejado sus padres, porque Manolo también ha muerto, es el cariño del público. Ambos brillaron, cada uno en su ámbito, y son referentes para los profesionales que sueñan con conquistar la televisión o el deporte. La joven no se cansará de decir que está muy orgullosa de sus orígenes, a pesar de que no haga uso de la popularidad.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Mila, parte de ella, descansa en el jardín de uno de sus grandes amigos, un espacio que le sirvió para evadirse de la realidad. Su vida no fue del todo fácil, pero ella luchó hasta convertirse en la estrella que todos recuerdan. Después de su muerte nada ha vuelto a ser lo mismo, de hecho las audiencias de Sálvame se han quedado muy tocadas.

Alba Santana ha dado un paso adelante

Alba ha rechazado grandes ofertas porque no está interesada en salir en televisión, pero sabe que la verdad solo tiene un camino. Por eso ha entrado por teléfono en Sálvame para dejar claro que el libro que se ha publicado sobre Mila cuenta con su aprobación. De hecho está encantada porque así todos sabrán como era realmente su madre.

Santana se ha ganado el cariño del público y el respeto de la prensa, no hay nadie que le haya tratado mejor que Telecinco. Su decide volver a hablar lo hará en la cadena de su madre, pero es probable que no lo haga. Ya ha confesado quién guarda las cenizas, no tiene nada más que decir.