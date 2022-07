David Flores Carrasco ya ha decidido con quien quiere vivir

David Flores Carrasco ha tenido que ver, durante este último año, como su estabilidad vital y personal se tambaleaba como hacía mucho que no pasaba. David no ha tenido una vida fácil. Además de su situación personal que lo convierte en una persona especial que necesita mucho de su entorno para desarrollar su día a día, la situación familiar no ha sido la óptima.

David Flores Carrasco ha tenido que vivir el traumático divorcio de sus padres. Su hermana mayor, Ro, siempre ha sido su referente vital, la persona que ha estado con él a las duras y a las maduras. Cuando su hermana se fue del domicilio materno, tras el sonado rifirrafe con su madre, David quedó en una situación todavía más inestable.

Finalmente era él quien no regresaba al domicilio familiar tras una de las estancias con su padre y empezaba una nueva vida junto a Antonio David y a Olga Moreno. Estos últimos años, David ha vivido feliz con su padre y con Olga hasta que estos también se han separado.

Este ha sido uno de los momentos más duros en la vida de David, pues ya de adulto ha sido más consciente de su situación. Olga no es su madre, pero la siente como tal. Antonio David, vive a caballo entre Málaga y Madrid, pero pasa más tiempo en la capital junto a su novia, Marta Riesco, que en Andalucía.

David Flores Carrasco tiene que elegir

Sobre el papel, la situación se aguanta. Olga vive en Málaga con su hija pequeña, Lola, y con David Flores Carrasco. Hablan, tanto ella como Antonio David, del domicilio familiar, pese a que Olga y él ya no están juntos.

La teoría dice que Antonio David vive también allí, con sus dos hijos pequeños y su exmujer, cuando está en Málaga. Lo alterna con su vida en Madrid, junto a Marta Riesco en el piso que esta tiene.

La realidad, por lo menos de puertas para afuera, es que Antonio David pasa mucho más tiempo en Madrid que en Málaga. Es por ello que David Flores Carrasco, en el fondo, ya ha elegido con quien quiere vivir y no es con su padre.

El joven vive con Olga y con su hermana pequeña. De hecho, estas últimas semanas hemos podido verlo en la playa con Olga y con Lola. Feliz, sonriente y contento de que los problemas de sus padres no hayan alterado su vida tranquila en Málaga, la misma que ha llevado estos últimos años.

Los sentimientos de David Flores Carrasco por las dos mujeres de su vida

David Flores Carrasco ha vivido con su madre, Rociíto y con la mujer que le ha hecho de madre, Olga. La primera afirma que su hijo volvería con ella, si pudiese y no hubiese estado "manipulado psicológicamente" por Antonio David. Por su parte Olga, siente a David como a un hijo, por lo que es normal que él haya decidido quedarse a vivir con ella, al margen de lo que haga su padre.

Además, viviendo en Málaga, está más cerca de Ro, que también vive en esta ciudad y queda a menudo con sus hermanos. A Marta Riesco no la conocen ni David ni Lola, los hijos pequeños de Antonio David.

Ahora que parece que la relación entre el exguardia civil y la reportera de Telecinco ya es pública, podrían estar planteándose dar este paso. De esta manera irían normalizando la situación y dando pie a que los niños pudiesen también pasar algún tiempo en Madrid con su padre.

Sea como sea, lo que está claro es que David Flores Carrasco quiere vivir en Málaga con Olga. Así lo ha decidido y así lo bendicen todos (menos Rociíto, claro).