David Bisbal, preocupado por los problemas de salud de la madre de su hija

David Bisbal tiene tres hijos, fruto de dos relaciones diferentes. Sus dos vástagos pequeños los tiene con su actual mujer, Rosanna Zanetti. Y su primogénita la tuvo con Elena Tablada, de la que ahora ha conocido los problemas de salud que afronta.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



El almeriense ha sabido que su ex se encuentra sufriendo las consecuencias de haberse contagiado de COVID-19. Un virus del que se infectó en 2020.

David Bisbal, inquieto por Elena Tablada

El exconcursante de Operación Triunfo y la diseñadora de joyas iniciaron una relación poco después de que él rompiera con Chenoa. Estuvieron juntos varios años e incluso tuvieron una hija, Ella. Sin embargo, acabaron tomando rumbos separados e incluso teniendo conflictos por la pequeña, que les llevó a los tribunales.

Ahora las 'aguas' se han calmado entre ellos. Por este motivo, seguro que a David le ha inquietado conocer que su ex tiene problemas de salud. En concreto, como hemos desvelado, se trata de secuelas que sufre por haber pasado el coronavirus.

| GTRE

En una entrevista para la revista ¡Hola! es donde Tablada ha confesado su situación actual. Así, tras exponer que “pasé un COVID muy malo”, ha relatado las consecuencias que padece.

Exactamente, ha explicado que una de las más importantes es la pérdida del olfato. Ha afirmado que “no lo he recuperado del todo. Como yo digo, sigo con olores COVID y sabores COVID”.

▶️ La firme decisión de Rafa Nadal y Xisca Perelló ya no tiene marcha atrás

Ahí no ha quedado todo, ha reconocido que también sufre secuelas neuronales. Ha relatado que “hay muchas veces que mi memoria es mucho más corta. Y yo siempre he tenido una espectacular: de vista, de nombres, de todo, pero ahora es mucho más corta”.

De igual modo, Elena ha contado que fruto del virus se siente mucho más cansada de lo habitual. Y ha matizado que no es debido al cuidado de su hija pequeña, Camila, porque “duerme 12 horas”.

| EP

David Bisbal descubre el diagnóstico de los médicos de Elena Tablada

El cantante almeriense seguro que desea lo mejor a Tablada y por esto se habrá preocupado al conocer su situación. Ella ha querido compartirla y lo ha hecho también revelando qué le dicen los médicos sobre su estado de salud.

En este sentido, ha manifestado: “Me han visto neurólogos y me han dicho que todo es neuronal. Me dicen que tengo que darle tiempo a todo, pero que me recuperaré”.

Precisamente por este mensaje de esperanza, la diseñadora se encuentra positiva y esperando ir mejorando poco a poco. Mientras este momento llega, continúa con su vida como si nada, en la medida que le es posible. Ha afirmado que ahora su principal función es la de cuidar de sus dos pequeñas.

Eso sí, ha aclarado que no desea volver a tener hijos, pues cree que debe centrarse en sus niñas y en disfrutar al lado de su marido, Javier Ungría. Y buen ejemplo de que lo está haciendo es que se ha marchado de viaje con su esposo a Estados Unidos. Viaje del que ha compartido distintas fotos en redes sociales.

| Europa Press

Con esta escapada ha 'recargado pilas' a tenor de sus palabras: “Amo USA y nadie me hará pensar lo contrario. No es solo por los 22 años que he vivido aquí, son los sentimientos que saca de mí, las ganas, la ambición, los sueños, las dimensiones, las oportunidades. Me siento más arriba que en este piso 100 y sin miedo ninguno, mucho menos cuando vas con la mejor compañía”.

A esto ha añadido: “La vida es tan bella que no podemos olvidarnos ni un minuto”.