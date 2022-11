Dabiz Muñoz se moviliza al ver el último mensaje de Cristina Pedroche

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche son una de las parejas más queridas y respetadas de nuestro país. La presentadora y el cocinero son un tándem perfecto, y saben muy bien cómo sacarles partido a su imagen. Ser un personaje público puede traerte muchos beneficios, pero a la vez, también puede ser una arma de doble filo.

Así mismo lo ha querido reflejar la mujer de Dabiz Muñoz, la presentadora ha querido compartir con sus seguidores uno de los mensajes demoledores que recibe a diario. Pedroche se ha mostrado muy dolida, y no cabe duda de que esto no habrá sido plato de buen gusto para su marido.

Cristina es una de las influencers con más proyección y seguidores de nuestro país. La colaboradora de televisión acumula casi 3 millones de seguidores. Aunque cuenta con un gran apoyo por parte de sus followers, algunas veces también hay detractores de lo más crueles.

Cristina Pedroche, en el ojo de la polémica

Dabiz Muñoz sabe mejor que nadie la repercusión que tienen los movimientos de su mujer en las redes sociales. Cristina es uno de los personajes mediáticos que despierta un sinfín de sentimientos en el púbico. La colaboradora se desenvuelve como nadie en las redes sociales, y eso hace que capte la atención de todo el mundo.

| EuropaPress

Aunque a la presentadora no solo le gusta hacer bailes virales y "trends". Pedroche también utiliza sus redes como un altavoz para dar visibilidad a distintas situaciones. Por ello, no ha podido pasar por alto un mensaje recibido de una seguidora.

La mujer de Dabiz Muñoz no tiene ningún problema en mostrar su día a día a través de su cuenta de Instagram. Pedroche es una gran apasionada de la moda, y también le encanta compartir sus últimos modelitos, y esto, desde luego no pasa desapercibido.

En una reciente publicación, la presentadora subía la temperatura en redes sociales con una fotografía de lo más sugerente. En ella aparecía luciendo un espectacular body de pedrería que dejaba muy poco a la imaginación. El look era de lo más sensual y transparente.

Ella misma escribía en el post "los viernes me vengo arriba", dejando claro que no pensaba dejar a nadie indiferente con ese sensacional outfit. Sin embargo, poco imaginaba la presentadora que tendría que soportar unos mensajes de lo más demoledores y fuera de lugar.

Cristina hizo público un mensaje que había recibido por la publicación:

"No soy de las que hago comentarios, pero esta foto me provoca aberración. Personas como tú hacen que los hombres nos traten como deseo sexual", le escribió una usuaria a Cristina.

La usuaria no contenta con decirle eso, continuó:

"Nos manifestamos contra la no violación, pero ante estas actitudes no nos respetan y no me extraña. Como tú hay muchas, pero al ser un personaje público no incites a las mujeres a ser así", sentenciaba.

Dabiz Muñoz, muy dolido con el mensaje que ha recibido su mujer

Para la presentadora fue de lo más doloroso de leer, así que no dudó en compartirlo con sus seguidores:

"Os juro que a veces se me quitan las ganas de leer los mensajes privados", confirmaba Pedroche. Además, dejó claro que con este tipo de mensajes solo queda constancia de que "aún queda mucho por hacer".

| GTRES

Para Dabiz habrá sido muy duro ver como su pareja recibe este tipo de mensajes, sobre todo, por parte de otras mujeres. Aunque él siempre ha demostrado ser el mayor apoyo de la colaboradora, y no hay duda de que habrá estado ahí.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión