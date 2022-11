José Fernando Ortega rompe el silencio y desvela el secreto de su padre

José Fernando Ortega ha decidido no callarse más y ha desvelado, a través de una de las personas más importantes de su vida, el gran secreto que esconde Ortega Cano.

No hay ninguna duda de que esta mediática familia ha sido la protagonista absoluta de la prensa social de nuestro país durante todo el 2022.

Y es que, además del sonado divorcio del diestro y Ana María Aldón, el inesperado testimonio de Rociíto acerca de la supuesta mala vida que el padre de José Fernando Ortega le habría dado a Rocío Jurado ha hecho saltar todas las alarmas.

Durante la serie documental, En el nombre de Rocío, su protagonista ha asegurado en más de una ocasión que el maestro no se portó como debía con 'la más grande'.

"Él sabe perfectamente que no se portó como se tenía que portar. Fue un perro. Bueno, no, por respeto a los perros, fue muy mala persona y tiene que vivir con eso".

En una de las entregas, la hermana de José Fernando Ortega relató uno de los episodios más duros que su madre tuvo que soportar al lado del maestro.

"Me llamó un día a las 3 de la mañana para que fuéramos a recogerla. Cuando llegué, me la encontré en las escaleras de Yerbabuena con dos maletas sentada en un escalón. 'Me ha dicho que me vaya', me dijo".

Ahora, y tras anunciar que ya hay acuerdo de divorcio, Gema Aldón ha decidido unirse a la hermana de José Fernando Ortega en su guerra personal contra el torero. Pero, lo que nadie se esperaba es que Michu saliera en defensa del abuelo de su hija.

José Fernando no está dispuesto a que se cuenten mentiras

José Fernando está muy cansado de que se cuenten mentiras, por eso Michu no se lo ha pensado dos veces a la hora de sacar la cara por la familia de su pareja.

Este miércoles, 9 de noviembre, la hija de Ana María Aldón acudió al plató de Sálvame y no tuvo ningún reparo en confesar que se cree al 100% el testimonio de Carrasco.

Después de que la hermana de José Fernando Ortega asegurara que ella no tiene "nada en común con Ortega Cano" y que "solo es el padre de mi hermano", la hija de la diseñadora de moda dejó muy clara su opinión al respecto.

"Es el padre de mi hermano, pero a Rocío me la creo totalmente. He vivido ahí, sé lo que pasa y lo que ha pasado, y sé los problemas que ha tenido".

Y, aunque sabe que ha conocido "a una persona completamente diferente a la que era antes", Gema dejó claro que los supuestos problemas de alcohol del diestro a los que se refiere Rocío "le cuadran perfectamente".

"En la familia de mi madre ha habido personas con este problema. No lo he vivido en casa de mi madre, pero lo he vivido por parte de otras personas [su abuelo]. No he ahondado en el problema, otra cosa es que se comente".

"Cuando José empieza con Ana María es después del accidente de Carlos Parra y creo que ese problema ya no lo tiene, o no sé qué pasa con él", apuntó la televisiva a continuación.

Tras hacerse eco de todo lo que se comentó aquel día en el plató de Sálvame, varios miembros de este mediático clan han salido en defensa de Ortega Cano. Pero, sin duda, las palabras de Michu han sido las más llamativas.

La pareja de José Fernando Ortega no se lo ha pensado dos veces a la hora de salir públicamente a mostrar su indignación con lo sucedido. La joven considera que Gema es una desagradecida y que no debería hablar así del padre de su hermano.

"Estáis manipulando y calculando todo. Está precioso hablar del padre de tu hermano, que también te quiso como hija, más que tu propio padre. Tienes todo el derecho a ganar dinero, pero qué falsedad".