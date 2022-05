Dabiz Muñoz confiesa dónde se ha ido Cristina Pedroche tras dejarlo

Dabiz Muñoz se tiene que despedir, una vez más, de Cristina Pedroche. Y es que, a escasos días de la inauguración de su nuevo restaurante RavioXO, la presentadora de Antena 3 pone rumbo a una nueva experiencia profesional.

Este reconocido chef no se puede creer que su mujer le vaya a dejar tirado con su nuevo negocio a pocos días de su estreno, pero la periodista ha tenido que hacer las maletas por un motivo más que justificado.

| Cedida

No hay duda de que Cristina Pedroche es uno de los rostros favoritos de Atresmedia. Y es que, desde que empezó a deleitarnos con sus polémicos looks en las campanadas de fin de año, la vallecana se ha convertido en el ojito derecho de los directivos de la cadena.

Por ese motivo, en más de una ocasión han confiado en la mujer Dabiz Muñoz para dar vida a alguno de sus nuevos proyectos audiovisuales. Hace un año, esta empresa de San Sebastián de los Reyes (Madrid) lanzó en su canal Neox Love Island, un reality show en el que el amor era el protagonista.

Con esta nueva propuesta, Atresmedia intentó hacer sombra a su competidor más directo y a uno de sus formatos más vistos, La isla de las tentaciones. Y, a pesar de que en un principio parecía que no iba a funcionar, finalmente fue todo un éxito.

Ahora,la pareja de Dabiz Muñoz repite experiencia y este domingo, 22 de mayo, a las 21 horas, regresa a Neox el formato que conquistó miles de corazones.

Dabiz Muñoz, muy contento por la nueva experiencia de su mujer

Dabiz Muñoz está muy contento al saber que los jefes de Cristina Pedroche han vuelto a confiar en ella para la nueva temporada de Love Island. En la presentación de este jueves, 19 de mayo, la periodista ha hablado de esta nueva aventura que está a punto de empezar.

"Veo que funciona muchísimo el hacer reír y que más que buscar una pareja, se busque un amigo, que luego se conviertan en pareja", ha asegurado la madrileña.

| GTRES

La mujer de Dabiz Muñoz cree que su experiencia en el programa "se puede extrapolar a la vida real", porque "la base del amor, aparte del amor romántico y todas estas cosas que nos han contado, es una amistad. Primero tiene que ser tu amigo y luego ya se verá".

Cristina Pedroche ha querido compartir con todos los medios de comunicación qué es lo que verdaderamente le enamoró del chef. "A veces solo se queda en amistad y perfecto, pero que te haga reír y que sea tu amigo me parece lo más. Por lo menos, son cualidades que yo he buscado y que he encontrado y que me encantan".

Cristina Pedroche se despide de sus compañeros

Cristina Pedroche no ha querido abandonar España sin antes despedirse de sus compañeros de Zapeando. Y es que, desde hace muchos años, la esposa de Dabiz Muñoz es uno de los rostros más conocidos de este formato de La Sexta. Por eso, no ha querido marcharse sin decirles unas palabras.

"En esta mesa, hay una persona que está a punto de dejarnos. Es guay porque se va a un lugar mejor, que es Canarias. Este domingo vuelve Love Island", anunció Dani Mateo.

| Atresmedia

Y, aunque todos estaban muy contentos por la gran oportunidad de su compañera, Miki Nadal no se lo tomó muy bien. "Todos estamos contentos menos Miki, que no aplaude. ¿Por qué está tan triste Miki?", dijo el presentador.

"Yo entiendo que se vaya porque es un programa muy divertido. Aparte de la tristeza que me produce, porque a mí me gusta mucho compartir la mesa con Cristina, es que es muy tonta. Ayer inauguraron RavioXO y se va hoy", dijo el colaborador.

"Yo me voy dejándolo todo organizadito, todo bien. Estáis vosotros para cuidar a Dabiz", aseguró La Pedroche, mientras intentaba consolar a su amigo y compañero de trabajo.