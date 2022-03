Cristina Saavedra anuncia que el cáncer ha vuelto tras perder a su hermana pequeña

Cristina Saavedra no está pasando por su mejor momento. Y es que el cáncer ha vuelto a la vida de la periodista gallega, conductora de las noticias de La Sexta.

La noticia salió a la luz tan solo 8 meses después de que la periodista perdiera a su hermana pequeña por esta enfermedad, según La Voz de Galicia. Ahora, es otra de sus hermanas la que se encuentra ingresada en el hospital haciendo frente al cáncer.

Cristina Saavedra sufrió una doble pérdida familiar en tan solo 12 días

Cristina Saavedra tuvo que afrontar un doble pérdida familiar el pasado junio de 2021. El 6 de junio fallecía uno de los pilares fundamentales de la periodista, su abuela.

La conductora de las noticias de La Sexta dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales, donde señaló una de las últimas voluntades de la mujer. “Mi abuela no quería flores en su entierro, quería que ese dinero lo donáramos a la Cocina Económica de A Coruña (comedor social)”, señalaba.

“Mi abuela. La otra mujer que me crió. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto...”, se lamentaba Saavedra.

Unas preciosas palabras que dejaban entrever el fuerte vínculo que había entre ellas. El homenaje continuó también a través de su perfil de Instagram. En dicha red social, Cristina Saavedra compartió una imagen de la última Nochevieja que vivió con ella. “Esta foto es de la última nochevieja mientras preparaba nuestras uvas. Cuánto me vas a faltar cada día, viejita”, expresaba.

Aunque, sin esperarlo, la vida todavía iba a darle otro duro revés. Y es que tan solo 10 días después del fallecimiento de su abuela, su hermana pequeña perdía la vida a raíz de un cáncer.

“La vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos”, compartía tras la pérdida de su hermana pequeña. Sin embargo, Cristina Saavedra intentó sacar fuerzas desde donde no le quedaban: “Dentro te queda fuerza, aunque creas que no. Lo descubres”, añadía.

El cáncer vuelve a la vida de Cristina Saavedra

Y por si la doble tragedia no fuera suficiente, Cristina Saavedra volvía a anunciar que se encontraba luchando contra la enfermedad de nuevo. Esta vez, al lado de otra de sus hermanas. “Lucho al lado de mi hermana, segura de que la vida no me va a robar a otra hermana tan pronto”, afirmaba.

El relato no se quedaba ahí y es que la periodista quiso compartir el pasado mes de noviembre lo dura que es la batalla contra esta enfermedad. Luchar es “levantarte de la cama molida tras la quimio para desayunar con tus hijas. Es secarte las lágrimas cuando te quedas con los mechones en la mano tras lavarte el pelo. Llamemos a las cosas por su nombre. Sin miedo”, apuntaba.

| Europa Press

Y no es hasta este mes de marzo que se han vuelto a tener noticias sobre la lucha de su hermana. Cristina Saavedra ha compartido una queja sobre un hecho que ha ocurrido en el hospital donde está ingresada su hermana.

Al parecer, el ingreso de la hermana de Cristina Saavedra en el hospital se ha visto alterado por el rodaje de una película en las instalaciones del centro sanitario. Algo que ha impedido a la periodista estar al lado de su hermana con normalidad.

“En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere, ¡que están rodando!”, denunciaba.

“Tampoco por las escaleras porque están rondando. Que espere. Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos”, añadía.

“Todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos”, lamentaba Saavedra.