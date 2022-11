Christian Gálvez anuncia que todo ha acabado y que no volverán a verse

Christian Gálvez ha anunciado públicamente que todo se ha acabado y que, muy a su pesar, jamás volverá a ver a una de las personas más importantes de su vida.

El presentador de televisión está pasando por una de las etapas más dulces de su vida. Y es que, a pesar de haber roto su matrimonio con Almudena Cid, el mostoleño ha vuelto a encontrar el amor en los brazos de la presentadora de El programa de AR, Patricia Pardo.

Y aunque en un principio su ruptura con la exgimnasta rítmica fue de lo más traumática, lo cierto es que, a día de hoy, ambos han conseguido pasar página.

Este miércoles 9 de noviembre, Christian Gálvez ha recibido un nuevo mazazo emocional. Y es que el mundo del cómic se ha quedado huérfano tras el fallecimiento del famoso dibujante Carlos Pacheco.

Con tan solo 60 años, este gaditano ha muerto tras no poder hacer frente a la enfermedad que padecía. Hace tan solo dos meses, el amigo de Christian Gálvez anunció a través de las redes sociales que le habían diagnosticado Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

"Es lo que hay y es lo que hay que enfrentarse. Es un inesperado giro de guion en mi vida, pero que no hace que no me siga sintiendo afortunado por todo lo vivido, por las experiencias que he tenido, los logros conseguidos y las personas con las que he tenido la fortuna de cruzarme".

Ahora, Christian Gálvez no ha querido dejar pasar la ocasión para despedirse de este gran dibujante como se merece.

Christian Gálvez llora la muerte de Carlos Pacheco

Nada más enterarse de la noticia, Christian Gálvez ha acudido a sus redes sociales para decir adiós a su gran amigo. El presentador de Mediaset España ha publicado en su cuenta de Instagram una emotiva carta con la que se ha despedido de este gran artista.

Junto a una fotografía de Carlos Pacheco, en la que aparece posando frente a la cámara de fotos, el actual novio de Patricia Pardo ha escrito un emotivo mensaje. "Querido Carlos Pacheco. Te vas demasiado pronto", ha lamentado al principio de la epístola.

"Nunca te dije que tu gran superpoder fue conducirnos a través del tiempo y hacer coincidir nuestras versiones más jóvenes con las más adultas, sin perder en ningún momento la ilusión por la ciencia ficción, por los héroes y villanos y por los conflictos que cada uno de ellos representaban".

Para finalizar, Christian Gálvez ha querido poner en valor, una vez más, todo lo que Pacheco ha hecho por la cultura española. "Vivirás donde viven todos aquellos personajes que dibujaste y nos regalaste: en nuestra memoria y en nuestra ilusión. Buen viaje, amigo. Descansa en paz".

Los seguidores de Christian Gálvez lamentan la muerte de Pacheco

Como era de esperar, los followers de Cristian Gálvez no han tardado en mostrar, a través de este post, sus condolencias a la familia del dibujante.

En menos de 24 horas, la publicación ya ha logrado superar los 2.500 likes y ha recibido decenas de comentarios dando el pésame a todos los seres querido de Carlos Pacheco.

"Un referente para todos los españoles que amamos los cómics", ha asegurado uno de los seguidores de Christian Gálvez. "Qué bonito reconocimiento para un paisano ilustre. Mil gracias por ello", ha comentado otro de los usuarios de esta red social.

Aunque ha habido otras personas que también ha querido agradecer al artista lo mucho que ha significado para todos los niños de su "quinta".

"Para los de mi quinta que les gustan los cómics y les gusta dibujar y que, alguna vez, soñamos con hacerlo para Marvel, Carlos era todo un referente. Ya no se trataba de un imposible, un tal Carlos Pacheco lo había conseguido. Por eso, y por su increíble obra artística, hoy es un día triste para todos nosotros".