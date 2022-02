El chico que podría estar detrás de la ruptura de Rocío Flores es un viejo conocido

Rocío Flores vuelve a ser noticia. La revista Semana ha publicado, en exclusiva, que la influencer y su novio, Manuel Bedmar, han puesto punto y final a su relación.

Tras casi seis años de noviazgo, la influencer ha decidido romper todos los vínculos que le unían al malagueño.

Después de hablar con personas cercanas a la colaboradora, esta cabecera ha podido saber cuál ha sido la principal causa de esta separación.

| Instagram: manuelbedmar14

Aunque eran una de las parejas más sólidas de la crónica rosa española, todo apunta a que el desgaste y la presión a la que está sometida Rocío Flores han hecho mella en su relación.

Tal y como le han contado a la revista, la influencer se habría desenamorado del que, hasta hace dos días, era el gran amor de su vida.

Y, aunque en un principio se ha apuntado a que no han habido terceras personas implicadas en esta decisión, lo cierto es que una de las amistades de la tertuliana podría haber influido en su decisión.

Rocío Flores y su peligrosa amistad con Barranco

Durante su paso por Supervivientes 2020, la hermana de David Flores entabló una bonita amistad con su compañero Albert Barranco.

Aunque entre ellos no hubo nada, ya que ambos tenían pareja cuando salieron del reality, lo cierto es que siempre han existido rumores que apuntaban a que entre estos dos jóvenes siempre ha habido algo más que un inocente acercamiento.

En su estancia en los Cayos Cochinos, Barranco se convirtió en uno de los pilares fundamentales para Rocío Flores.

Tanto es así que desde España ya se hablaba de que la hija de Rociíto se estaba empezando a enamorar de su compañero.

| Europa Press

Una vez fuera continuaron con su amistad, pero de la noche a la mañana, la influencer desapareció de la vida del viceverso. "Hemos perdido el contacto. A día de hoy no tenemos relación. Me impacta y me duele, yo me la llevé como una hermana", lamentó Barranco en una de sus intervenciones en Viva la vida.

Según el mecánico, Manuel Bedmar pudo ser el responsable de este distanciamiento.

Después de ver esa conexión tan especial, que sobrepasaba las pantallas de televisión, es comprensible que al malagueño no le hiciera mucha gracia que su chica y Barranco se siguieran viendo fuera.

"Creo que tanto su novio como su tía Gloria Camila son los causantes", apuntó delante de las cámaras del programa presentado por Emma García.

Rocío Flores y sus planes de futuro con Manuel

Antes de tomar esta decisión, Rocío Flores tenía grandes planes de futuro junto a su novio de toda la vida. La hija de Rociíto y Antonio David siempre había tenido muy claro que quería compartir el resto de su vida con Manuel Bedmar.

Tal era la conexión que sentía con el malagueño que hasta se llegaron a replantear tener hijos. Durante su paso por Supervivientes, la influencer le confesó a Ana María Aldón que le encantaría tener un bebé joven.

"A mi padre le dije que quería otro hermanito, pero me dijo que no. Así que les he dije que o me daban un hermanito o tendrían un nietecito…", le contó a la mujer de Ortega Cano.

Aunque en una de sus últimas intervenciones públicas ha asegurado que va a esperar un par de años todavía.

| Instagram: manuelbedmar14

Además, nada más salir de este reality de supervivencia, la pareja se compró una casa en una de las urbanizaciones más exclusivas de Málaga donde comenzaron una vida en común. Aunque la felicidad les duró poco.

Los múltiples viajes a Madrid que Rocío Flores ha tenido que hacer por cuestiones de trabajo fueron los culpables de su última gran crisis.

La joven se ha dado cuenta de que se siente mucho más cómoda viviendo en la capital, algo que choca con la personalidad de Manuel.

El malagueño es una persona muy sencilla y familiar, y este nuevo cambio en la vida de la nieta de La más grande no termina de encajar con sus planes de futuro.