Chenoa se rompe al escuchar los graves problemas económicos antes de la boda

Chenoa está pletórica en su vida personal y también profesional. Está preparando la boda con su pareja, Miguel Sánchez Encinas, ya que - esperemos que no pase nada - se tiene que celebrar en junio.

Profesionalmente, está ligada a Atresmedia, donde participa en varios programas y es una de las estrellas de Tu cara me suena. Sigue trabajando en el mundo de la música, aunque con un perfil más bajo y es protagonista de campañas publicitarias y solidarias.

La vida parece que le sonríe a la mallorquina. No obstante, su felicidad no puede ser completa mientras personas a las que ella quiere lo están pasando mal.

Ya se llevó un varapalo enorme hace un año con la muerte de su amigo, Álex Casademunt. Tanto Chenoa, como el resto de integrantes de Operación Triunfo 1 quedaron muy tocados por la desaparición del joven.

A esto se suma que no a todos los compañeros del mítico programa les ha ido igual de bien en la vida.

Chenoa, gran amiga de Rosa López, se rompe con la entrevista más sincera

Una de las amigas de Chenoa por la que esta más se desvive es Rosa López. Rosa ganó OT1 y nos representó en Eurovisión. Sin embargo, la vida no le ha ido tan bien como a Chenoa o al resto de compañeros.

Ahora Rosa se ha sincerado completamente frente a Jordi Évole y ha contado que no todo ha sido de color de rosa en su vida. Es más, más bien ha sido de color gris y negro tras el apabullante éxito televisivo.

Rosa y Chenoa han mantenido el contacto durante todos estos años, aunque Rosa no ha sabido encontrar su lugar artístico para seguir en el candelero.

La andaluza ha desvelado que "desde 2004 que no suena una canción mía en la radio". Tras los primeros años de locura en todos los sentidos, Rosa se apagó, literalmente.

""Grababa dos canciones por día, casi sin sabérmelas, sonaba en todas las radios, vendían pijamas, calcetines, merchandising...", explica Rosa. Hasta que todo terminó y ahora sueña con poder volver a sonar "aunque sea un día en cualquier radio española, será... lo he conseguido".

La falta de empatía que se destapa años después

Rosa se ha quejado de falta de empatía en su entorno, sintiendo que "todo el mundo quería sacar tajada de mí, con una sonrisa, eso sí".

Desde sus orígenes en un humilde polígono de Granada, Rosa ha ido desgranando todos estos años en los que la sombras han sido más intensas que las luces.

Deudas con Hacienda, inversiones fallidas y problemas psicológicos que ha ido superando gracias al apoyo incondicional de su familia. De hecho, lleva tatuada la palabra 'familia' en su brazo, por lo importantes que son para ella sus seres queridos.

Chenoa no se ha ido nunca del mundo artístico y televisivo por lo que se alegra de que Rosa quiera volver. La granadina, que tiene en Chenoa a un claro referente, asegura que "quiero volver muy en serio a partir del año que viene".

Ahora no está bajo el paraguas de ninguna discográfica y esto también implica que su situación económica penda de un hilo.

El pésimo momento económico que Chenoa no puede remediar

Rosa actúa si la contratan. Sin embargo su caché es mucho más bajo que hace años. Tal como ella ha explicado por cantidades entre 9.000 y 14.000 euros, Rosa ofrece un concierto. "Soy buena, bonita y barata".

Rosa se ha quejado de la falsedad que rodea la imagen de los artistas: "está la cosa muy difícil, una artista tiene que brillar siempre y decir que todo está perfecto, que su alma está perfecta y económicamente está perfecto".

Ella quedó prácticamente arruinada tras su deuda con Hacienda en la que le llegaron a reclamar casi 500.000 euros.

Tuvo que vender la casa que compró y conformarse con un piso de 80 metros cuadrados y sin terraza, en el que vive en Madrid.

Según ella misma cuenta, "es una situación de no tener ni puñetera idea de la vida y aprender". Rosa reconoce que dejar la gestión de su patrimonio a la familia no fue del todo acertado. A pesar de que se hizo todo con buena voluntad, las cosas no salieron bien.

Chenoa siempre ha estado muy pendiente de Rosa y la ha ayudado en todo lo que ha podido. No obstante, sus perfiles vitales son muy diferentes y Chenoa siempre ha sido más espabilada y resuelta para gestionar su propia vida.

Ya de joven tuvo que trabajar y administrarse, mientras que Rosa estuvo siempre bajo el paraguas de su familia, para lo bueno y para lo malo.

Ahora que Rosa quiere resurgir de sus propias cenizas, va a recibir todo el apoyo de su compañera y amiga, Chenoa.