Cayetano Rivera habla con su hija adoptada al descubrir lo que va contando

De entre todos los hermanos Rivera, lo cierto es que Cayetano Rivera siempre ha sido uno de los más discretos. Y es que tanto Kiko como Fran Rivera están más acostumbrados a la vida pública que el marido de Eva González.

Además, a diferencia de ellos dos, el torero, en pocas ocasiones, se ha sentado en un programa de la pequeña pantalla para dar detalles de su vida privada. El hijo de Paquirri cuida hasta el más mínimo detalle su intimidad, motivo por el que rara vez se encuentra en el ojo del huracán.

No obstante, desde hace algún tiempo, hay un tema que concierne específicamente a Cayetano Rivera y que está dando mucho de que hablar. Un asunto que tiene que ver con su hija mayor, fruto de su relación con la actriz Blanca Romero.

| Europa Press

Así es la actual relación entre Cayetano Rivera y su hija

Hace unos años, salió a la luz la información de que tanto Cayetano Rivera como su hija mayor, Lucía Rivera, no se llevan tan bien como siempre da la impresión. Es preciso recordar que el torero contrajo matrimonio en 2001 con la madre de la joven cuando esta ya había nacido.

Sin embargo, nada más conocer a la entonces pequeña, el marido de Eva González sintió tanto cariño por ella que decidió adoptarla legalmente. Pero a los tres años de matrimonio, la actriz y el hermano de Kiko Rivera decidieron poner punto y final a su historia de amor.

Aunque acabaron en buenos términos, según se rumoreó por aquel entonces, muy pronto la distancia entre padre e hija acabó pasando factura en su relación. De ahí que, en los últimos años, se haya rumoreado sobre un posible mal rollo entre ellos dos.

Esto a pesar de que ella, siempre que surge la ocasión para hablar de su padre, demuestra que dicha información es falsa. "Últimamente la relación con él (Cayetano Rivera) cada vez mejor la verdad, porque creces y maduras", dijo en su momento.

"Me llama mucho la atención que siempre me pregunten por la relación y se diga que no me llevo bien con él. Me llevo con los dos, con Eva también, lo que pasa es que, lógicamente, yo lo digo siempre que con ella hablo menos", explicaba.

| GTRES

De estas declaraciones ya hace un año, y desde entonces no se ha visto ni a la joven ni al diestro juntos públicamente. Por lo que, como era de esperar, estos rumores ya extinguidos han vuelto a resurgir.

Por esta razón en el día de ayer, 20 de octubre, la hija mayor de Cayetano Rivera compareció ante la empresa y se sinceró como nunca sobre la relación que tiene con el torero. "Está todo genial, la verdad, está perfecto. Hoy estuve con él y está perfecto", aseguraba visiblemente feliz.

Desde luego, tal y como ella comenta, está muy unida a su familia, sobre todo a sus dos hermanos pequeños: Martín, hijo por parte de madre, y Cayetano, de Rivera.

La vida sentimental de Cayetano Rivera

La intimidad de Cayetano Rivera siempre ha sido bastante discreta de cara a los medios. Pero por lo que se sabe en 2004 el torero se divorció de Blanca Romero. A partir de entonces poco se supo sobre sus relaciones sentimentales siguientes.

No fue hasta el año 2015 cuando el hermano de Fran Rivera volvió a pasar por el altar, en esa ocasión, con Eva González, presentadora de La Voz. Con ella tuvo su segundo hijo, Cayetano, que nació en 2018.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón