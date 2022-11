La frase que Paz Padilla no quería escuchar al morir su marido

No hay ninguna duda de lo mal que lo pasó Paz Padilla tras la muerte de su marido. Y es que, después de meses luchando contra su enfermedad, la presentadora de televisión tuvo que despedirse para siempre del amor de su vida.

El pasado mes de julio de 2020, Antonio falleció después de perder la batalla contra el tumor cerebral que le habían diagnosticado un año antes. Desde entonces, la vida de esta conocida actriz cambió radicalmente.

| Europa Press

Y, aunque Paz Padilla no tardó demasiado en retomar sus funciones dentro de Telecinco, lo cierto es que vivió una auténtica pesadilla. Durante meses, la humorista estuvo inmersa en un profundo dolor que, con el tiempo y mucho trabajo personal, ha conseguido superar.

Durante su entrevista en el programa de Mediaset, Mi casa es la tuya, la presentadora le confesó a su amigo Bertín Osborne cómo se sintió al tratar de aceptar esta dura pérdida. "Cuando te enfrentas a la muerte de un ser querido, te estás enfrentando a tu propia muerte. Tú dices 'es que la próxima soy yo'".

Además, también quiso compartir cómo se despidió del amor de su vida. "Me meto en su cama, le abrazo, le toco el pecho y le digo: 'ya está, tienes que irte'… Yo no sufrí. Yo estaba tranquila".

"Ojalá yo muera como él, en mi cama, en mi casa, con los seres que quiero y rodeada de tanto amor", aseguró a continuación. Y, aunque durante esta charla se mostró de lo más entera, lo cierto es que no siempre fue así.

Ahora, Ana Ferrer ha querido contar en su última entrevista cómo vivió ella aquellos duros meses. Además, ha hecho pública la dolorosa frase que le dijo a su madre y que supuso un antes y un después en Paz Padilla.

Paz Padilla se asustó con el ultimátum de su hija

Aunque Paz Padilla siempre ha dicho que "el humor es lo que me ha ayudado a sobrellevar el fallecimiento de Antonio", hubo una temporada en la que la tristeza se apoderó de ella.

| GTRES

Por eso, a su hija no le quedó otra opción que darle un ultimátum a su madre. Durante su entrevista para La influencia, Ana Ferrer ha confesado cómo vivió ella la muerte de Antonio.

"Yo estaba muy asustada cuando pasó lo de su marido. Él enfermó por un tumor cerebral y al año falleció", ha comenzado relatando la influencer.

"La gente me ponía mucha responsabilidad porque me decían que cuidara de mi madre. Para mí fue muy duro. Tenía que ser el apoyo de mi madre, tenía mucha responsabilidad. La veía mal".

A Ana le dolía mucho ver a su madre así, porque Paz Padilla siempre había sido una mujer muy fuerte y llena de energía. Por eso, no le quedó otra opción. "Le dije: 'Estoy harta de que te vayas consumiendo día a día. Te doy tres meses'. Ella incluso se asustó porque pensaba que si mi hija me dice esto, a ver qué pasa".

Ahora, y después del infierno por el que han tenido que pasar, madre e hija están más unidas que nunca. Tanto es así que no se lo han pensado dos veces a la hora de emprender un negocio juntas.

| GTRES

"Llevar una empresa con otra persona da para debatir muchas cosas. La CEO soy yo, pero es que en nuestra relación, yo soy la madre. Ella confía en mí, porque sabe que he estudiado. Yo me pongo técnica y ella me dice que sí, que adelante".

"Ahora nos vemos más. Para nosotras es natural. Ella tiene mucha energía, quiere hacer todo y yo le digo que no, que tiene que parar. Por eso digo que yo soy la madre de la relación".