Olga Moreno y su novio toman una decisión que no sentará bien a Rocío Flores

Olga Moreno está decidida a disfrutar de su nueva vida al lado de su novio. Aunque eso moleste a algunas personas como Rocío Flores, que parece dolida por la relación que acaba de iniciar. En cualquier caso, a la empresaria sevillana no parece importarle demasiado la opinión de la influencer.

Hace unos días, la ex de Antonio David disfrutó de una escapada romántica a Formentera junto a Agustín Etienne. Su historia de amor marcha viento en popa y, lo que parecía una simple aventura de verano, va camino de convertirse en algo más serio. Además de disfrutar de las playas de la isla, también se dejaron ver por los locales de moda.

Olga parece más ilusionada que nunca. Ha vuelto a recuperar las ganas de salir y de viajar. Además, encontró en su representante la compañía perfecta.

La pareja se hospedó en un conocido hotel de cinco estrellas. Según recoge la revista Semana es posible dormir en una habitación sencilla a un precio de 220 euros la noche.

El encargado de hacer público el viaje ha sido el propio Agustín. A través de sus redes sociales quiso demostrar que se lo habían pasado en grande con la gastronomía de la zona. En el álbum del viaje también se pueden apreciar flores frescas y buena música, como recogió en sus stories.

La sevillana se siente muy arropada al lado de su chico. Ha encontrado a la persona perfecta, que la entiende y la sabe asesorar. Se encuentra muy a gusto y parece que se ha olvidado por completo de su ex.

Necesitaba rehacer su vida y lo consiguió con alguien muy cercano, con el que mantenía un trato muy directo.

Olga Moreno reconocía hace unos días en la revista que "le encanta" Agustín. Explicó que "lo conocía como profesional", pero personalmente se ha "encontrado con un tío excelente, maravilloso". Lo define como alguien "muy atento, educado, viste bien y siempre huele de maravilla".

Señalaba que es todo lo que una mujer desea encontrar en un hombre y que a ella le "hace feliz". De esta manera, quería desmentir todos esos rumores que señalaban que el idilio era un montaje.

En su rostro se puede apreciar lo feliz que está con el mánager de famosos. Hace tiempo que se conocen. Todo empezó como una simple amistad, pero con los meses han ido intimando y conociéndose un poco más a fondo.

Ella fue la que dio el primer paso y le pidió de salir. Con anterioridad, era habitual verles por la noche de fiesta, pero casi siempre acompañados con amigos de ambos. Finalmente decidieron darse una oportunidad y el amor acabó triunfando.

Olga Moreno le avisó de las complicaciones

Olga Moreno advirtió a su chico que empezar un romance no sería nada sencillo. Y así se pudo comprobar. Nada más darse a conocer la relación, Agustín fue perdiendo la confianza de alguno de sus clientes.

Es el caso de la hija de Antonio David, que entendió que lo más conveniente era romper relaciones con el representante. En cierta medida se sentía traicionada tanto por él como por la empresaria. Le hubiera gustado que alguien se lo hubiera comunicado antes de que la noticia saltara a los medios.

La sevillana explicaba que "se lo he dicho por activa y por pasiva, que no sabe dónde se mete". Sin embargo, cree que si a él "le compensa esta felicidad, pues mira, un puntito más que suma, una cosita más que me enamora".

Olga Moreno lanzaba hace unos días un mensaje dedicado a la joven. Sin pronunciar su nombre, aseguraba que si la gente quería verla feliz debía alegrarse por su nuevo estado civil.