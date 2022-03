Ana Rosa Quintana se rompe al ver el abrazo y las lágrimas en su casa

Al igual que todos los medios de comunicación, El programa de Ana Rosa está siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en Ucrania.

Mientras Ana Rosa Quintana continúa de baja por el cáncer de mama que le diagnosticaron el pasado mes de noviembre, sus sustitutos están dando la talla durante su ausencia.

No resulta nada fácil llevar el timón de un magacín de actualidad en plena guerra, pero Ana Terradillos y Patricia Pardo están superando las expectativas con creces.

Su jefa, desde casa, sigue con atención toda la cobertura que están realizando de la invasión de las tropas rusas a Ucrania. Se ha convertido en una espectadora más que, al otro lado de la pantalla, se conmueve con las historias que sus reporteros y trabajadores consiguen visibilizar.

| Mediaset

Sin la 'reina de las mañana' al frente del espacio, El programa de Ana Rosa se ha centrado en dar voz a las víctimas del horror de la guerra. A las personas que tuvieron que dejarlo todo para huir y poder salvar sus vidas.

Ana Rosa se rompe con el testimonio de una mujer ucraniana víctima de la guerra

Miles de ucranianos han logrado escapar del país huyendo de los bombardeos y refugiándose en otros países europeos que los han acogido con los brazos abiertos.

| Mediaset

España ha sido uno de los primeros en mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano y ya son muchos los ciudadanos de allí que están en nuestro país aguardando en vilo el fin de la guerra.

Este es el caso de Mariana Fashvad, una refugiada actualmente asentada en Madrid que ha querido acudir al plató de Telecinco para contar su historia.

Junto a sus hijos, la testigo contactada por el equipo de Ana Rosa cruzó media Europa en busca de un lugar seguro. Su marido, Igor, se quedó en el país luchando contra las tropas rusas, mientras que su familia también optó por quedarse en el país.

"Mi madre está allí, dice que ahí ha nacido y ahí morirá. Allí se quedaron mis primos, mi hermana y mi marido. Mi tierra, mi casa, mi gente, mi aire...", contaba la mujer desolada tras ver unas imágenes del ejército de Vladímir Putin bombardeando un edificio y disparando sin piedad a muchos civiles.

El abrazo de Ana Terradillos a una refugiada ucraniana que huyó de su país

En plena entrevista, El programa de Ana Rosa ha querido darle una gran alegría a su invitada al conectar en directo con su marido Igor.

"Estoy contando nuestra verdad, cómo estás, te quiero un montón, los niños te adoran y vamos a seguir paso a paso, seguro que ellos van a seguir con su fútbol y su ilusión. Te lo prometo", le decía la mujer completamente rota al padre de sus hijos.

| Telecinco

La conversación fue tan emotiva que logró conmover a todos los espectadores de Telecinco y a la propia Ana Terradillos, que no pudo evitar romperse ante dos personas tan valientes.

"Vaya mujer más fuerte que tienes, ella nos ha descrito que tú eres el fuerte... pero llegado a este punto no sé quién es el fuerte de la familia", decía la periodista con los ojos llorosos.

"A mí me vais a romper hoy, mira que yo no soy floja, pero me vais a romper...", añadía la sustituta de Ana Rosa mientras se olvidaba de las cámaras y se lanzaba a abrazar a su invitada.