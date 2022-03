Carmen Morales sorprende contando el motivo de su separación y dónde vive ahora

Carmen Morales se ha convertido esta semana en protagonista indiscutible de la actualidad. Y es que la revista Semana ha publicado en exclusiva que se ha separado de su marido, Luis Guerra. En concreto, ha desvelado que han puesto fin a 11 años de vida en común.

Desde entonces, mucho se ha hablado y comentado en los medios sobre esta inesperada ruptura, pero la última en hacerlo ha sido ella misma. Ha optado por romper su silencio y aclarar qué hay de verdad y qué hay de mentira en lo que se ha dicho hasta ahora. Y sus palabras han sorprendido sin lugar a dudas.

Carmen Morales aclara lo que está pasando en su matrimonio con Luis Guerra

La hija mayor de Rocío Dúrcal ha visto que Semana ha contado que ella y su esposo llevan diez días separados. Asimismo, ha explicado que han vivido una fuerte crisis que no han podido superar y que han decidido tomar caminos separados.

Después de esta información, Europa Press ha querido conocer de primera mano qué había de verdad en lo escrito. La agencia se ha trasladado a su casa y ella no ha tenido reparo en responder a las preguntas que se le han realizado. Lo ha hecho porque desea ponerle fin a los rumores.

Para comenzar, ha querido dejar patente que lo que está viviendo junto a su pareja es simplemente uno de los “baches que ocurren, se llaman baches”. De igual modo, se ha querido saber si cabe la posibilidad de que haya una reconciliación. Y su respuesta ha sido muy clara: “ No se sabe nunca, pero ojalá”.

| GTRES

Acto seguido ha querido ser muy tajante con otra cuestión, ha negado tajantemente que Luis y ella estén en casas diferentes. Sus palabras han sido que “es mentira eso que dicen que vivimos separados. Yo vivo en mi casa y él también, o sea que son baches”.

Es más, ha añadido: “Sí, vivimos juntos. Ahora no está porque está trabajando”.

Luego se le ha preguntado acerca del motivo de la crisis que atraviesan, pero ahí ya no ha querido entrar. Por esto, ha manifestado: “De verdad que no tengo ganas de hablar de nada de esto. No tengo nada más que decir”.

De esta manera ha sido como Carmen, muy reacia siempre a hablar de su vida privada, ha desmentido la noticia sobre su separación. Ha dejado de manifiesto que lo suyo es simplemente un bache y que espera que todo se solucione.

Carmen Morales y Luis Guerra, un amor duradero que está en la cuerda floja

Carmen siempre ha sido muy discreta con su ámbito personal, de ahí que el único novio que le hemos conocido, además de su esposo, ha sido Óscar Lozano. Con el empresario tuvo un hijo, Christian, que ahora cuenta con 24 años.

Sin embargo, el gran amor de su vida ha sido Luis, con el que empezó a salir allá por 2002. Su relación se fortaleció rápidamente y así en 2005 anunciaron que habían decidido casarse. No obstante, los planes de boda tuvieron que suspenderse porque ella optó por dedicarse en cuerpo y alma a cuidar a su madre.

| La Noticia Digital

Morales quiso estar en todo momento al lado de Rocío mientras se trataba el cáncer que le había sido diagnosticado. Y fue así hasta el día que falleció, el 25 de marzo de 2006.

En aquel momento la actriz se vio hundida por la importante pérdida e incluso llegó a romper con Guerra. Pero en 2008 decidieron reanudar su relación, que finalmente les llevó a contraer matrimonio en 2011 en una ceremonia romántica en Ibiza.

Desde ese instante han mantenido una relación sólida y alejada de las cámaras, aunque ahora la misma se ha puesto en el foco mediático por un revés inesperado.