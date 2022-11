Carmen Borrego no puede seguir ocultándolo y revela qué pasó con los 2.000 euros

No corren buenos tiempos para Carmen Borrego, la colaboradora lleva semanas enfrentándose a una presión mediática desmedida. Toda la polémica desencadenada por los audios de su nuera, Paola Olmedo, más el anuncio de que iba a ser abuela está siendo demasiado.

Ahora, la hija de María Teresa Campos tiene que afrontar un nuevo varapalo. Y es que ayer, en el plató de Viernes Deluxe, se reveló un episodio oculto de Carmen Borrego. Para la colaboradora no le tuvo que ser nada fácil digerirlo, ya que se trata de un tema de dinero, en un momento que fue muy complicado para ella.

Fue su gran amiga, Belén Rodríguez, la que se encargó de contar este suceso en un polígrafo que no dejó indiferente a nadie.

Carmen Borrego tuvo que pedirle dinero a su compañera Belén Rodríguez

Los problemas económicos de los colaboradores de Sálvame es algo que ha acaparado titulares durante mucho tiempo. Y es que, trabajar en televisión a veces tiene también su lado negativo. Pese a la gran carga de trabajo que tiene los colaboradores muchas veces se han visto en momentos de flaqueza económica.

Por ejemplo, Kiko Hernández reveló que tras una inspección del fisco, Hacienda le exigía la cantidad de 700.000 euros, y fue su amiga Belén quien se ofreció a ayudarle. Pues algo muy parecido le ocurrió a Carmen Borrego. Y ha sido Belén Rodríguez quién lo ha contado.

La periodista se sometía a un polémico polígrafo. En una de las preguntas formuladas por Conchita, Rodríguez debía responder a qué colaborador le había prestado dinero.

Tras esto, Carmen Borrego decidió tomar la palabra casi de inmediato y lo contó todo:

"A mí Belén me presta 2.000 euros hace unos años porque los necesitaba, y orgullosa puedo decir que me los dejó. De hecho, ella misma me ha dicho hoy antes de hacer el polígrafo que le iban a hacer esta pregunta. Yo le he dicho que no había problema en que dijese la verdad", confesaba la hermana de Terelu Campos.

La relación entre la periodista y la colaboradora viene de lejos, ambas tienen una amistad muy grande desde hace años. Así que era de esperar que Belén estaría ahí, si Carmen lo necesitara.

Pero el tema del dinero no acabó ahí, Belén afirmó que sabía que esta pregunta iba a salir. Y es que Carmen Borrego no es a la única a la que le ha prestado dinero:

"Es que claro, hoy cuando he venido a hacer el polígrafo y me he dado cuenta de que delante de mí iba a haber dos personas a las que le he prestado dinero", confesaba.

La otra persona se trataría de Marta López, a la que le dejó 3.000 euros.

Carmen Borrego se encuentra en un momento complicado

Carmen Borrego ha demostrado en más de una ocasión que no tiene problema en hablar públicamente de su vida. Ella sabe mejor que nadie cómo funciona este mundillo de la televisión. Pero también es conocedora de que hay que pagar un precio muy alto por estar en el candelero televisivo.

Las últimas semanas han sido casi insoportables para Carmen, la presión mediática a la que ha estado expuesta ha cruzado límites. Hace tan solo unos días, la hija de María Teresa Campos tenía que ser atendida por un médico en el mismo programa, debido a una ataque de ansiedad.

Así que ahora mismo lo que necesita es distanciarse un poco de todas las polémicas, y dejar que las controversias sobre su familia vayan desapareciendo.

