Carmen Borrego habla de su enfermedad y rompe el corazón de sus hijos

Carmen Borrego, hija de la gran María Teresa Campos, se ha convertido en una persona con mucho poder dentro de la prensa del corazón. Lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación, pero su trayectoria se ha desarrollado detrás de las cámaras.

El problema es que perdió su puesto de directora de programas y decidió dar el salto a la pequeña pantalla ejerciendo de colaboradora.

Carmen Borrego siempre ha estado a la sombra de su hermana Terelu Campos, pero este hecho no ha provocado ninguna crisis entre ellas.

Terelu siempre ha apostado por el talento de la tertuliana de Sálvame y actualmente se ha convertido en alguien imprescindible para el programa. Recientemente ha concedido una entrevista en la revista Lecturas y ha hablado de un tema realmente complicado.

Carmen ha padecido dos enfermedades realmente duras: un cáncer en el útero y un ictus que casi le deja en silla de ruedas. “Tuve una época mala en mi vida, de los 30 a los 35 años tuve un ictus y un cáncer”, explica con total sinceridad en su última entrevista.

“Me quedé muy tocada y desarrollé miedo a que podía pasarme algo en cualquier momento, tuve que recurrir a ayuda porque me daba miedo morir”.

Carmen jamás había hablado de este episodio de una forma tan sincera y sus seguidores han aplaudido la valentía que ha demostrado.

Sus hijos Carmen Rosa y José María se han quedado sin aliento al leer las declaraciones de la colaboradora. Desconocían que su madre tuviera ese trauma, pues pensaban que la enfermedad era cosa del pasado.

La hija de María Teresa Campos ha dado una lección: ha superado al cáncer y ha decidido hablar de él sin tener ningún miedo.

Sabe que su testimonio puede ayudar a mucha gente, por eso quiere que los espectadores conozcan la verdad. Su hija Carmen Rosa tiene bastante confianza con ella, pero Borrego no le contó ciertos detalles para ahorrarle disgustos innecesarios.

Carmen Borrego explota: “Cerrar esa puerta es duro”

Carmen no solamente ha emocionado a sus hijos y a su familia, también ha despertado sentimientos positivos en sus seguidores. Jamás había hablado de una forma tan sincera de la enfermedad que sufrió, una enfermedad que lamentablemente sigue presente en su vida. La ha superado, pero ahora tiene que luchar contra el amargo recuerdo que le dejó.

Borrego ha explicado que le dieron la opción de cortar por lo sano sometiéndose a una operación delicada, pero esta opción no le convencía.

“Podría haber decidido quitarme el útero y arriesgarme, pero decidí ir a por todas”, desliza en la revista Lecturas. “Yo estaba divorciada y pensé que en algún momento podría enamorarme de alguien que quisiera tener hijos, cerrar esa puerta con 35 años es duro”.

La colaboradora de Sálvame es una luchadora nata, no solo ha derrotado al cáncer, también ha superado un ictus bastante grave.

Los médicos le dijeron que podría haberse quedado en silla de ruedas, pero gracias a su fortaleza la tragedia no llegó a cumplirse. Por fortuna no sufre ninguna secuela, aunque continúa teniendo ciertos miedos porque el recuerdo es demasiado potente.

Carmen Borrego corrió peligro: “Decidí irme”

Carmen ha desvelado en Lecturas cómo se dio cuenta de que estaba sufriendo un ictus. “Comenzó porque estando en casa me chocaba con todo y al día siguiente no veía por un ojo, pero decidí irme del hospital. Me dijeron que podía quedarme tetrapléjica y mi madre vino pidiéndome que fuera al hospital”, desvela la hermana de Terelu Campos.

Borrego ha explicado que “lo cogieron a tiempo”, detalle ha servido para que el público tome conciencia de pedir ayuda antes de que sea tarde.

La hija de María Teresa ha superado todos sus problemas y actualmente está en un buen momento. Su hijo José María pasará por el altar en los próximos meses y ella será la madrina del enlace.